Logitech Pro X Wireless Lightspeed : un casque gaming qui détonne

Logitech a annoncé une version sans fil de son casque de jeu Pro X 2019 appelé la Pro X LightSpeed. Il est presque identique à la version filaire, avec le même design en aluminium et en acier, mais il existe quelques différences clés. Passer au sans fil n’est même pas le plus gros avantage; c’est en fait le chargement USB-C. Aucun autre casque de jeu sans fil qui se charge via USB-C ne vient à l’esprit, donc à cet égard, le Pro X Lightspeed se situe dans une catégorie à part.

L’autre avantage, bien sûr, est le sans fil. L’audio et le chat sont fournis via son récepteur sans fil USB Type-A 2,4 GHz inclus, et Logitech affirme que le casque peut rester connecté jusqu’à 13 mètres – si, pour une raison quelconque, vous vous trouvez à mille lieu de votre PC ou de votre console de jeu. .

Comme le Pro X filaire, ce Logitech comprend un ensemble de coussinets en mousse recouverts de velours avec ce nouveau modèle que vous pouvez enfiler si les coussinets en similicuir préinstallés ne le font pas pour vous. Et comme les impressions de mon collègue Nick Statt avec la version filaire liée ci-dessus, j’ai trouvé que l’ajustement global du Pro X Lightspeed est plus serré que je préfère. J’aime parfois positionner une oreillette au large de mon oreille pour pouvoir entendre ce qui se passe dans mon appartement, mais cela s’est rapidement avéré trop douloureux pour continuer à le faire.

Il y a un bouton de mise en sourdine du microphone, un bouton de volume, un interrupteur d’alimentation, un port de charge USB-C et un indicateur de charge LED sur l’oreillette gauche. Image: Logitech

Une ergonomie bien trouvée

Un autre domaine dans lequel la Pro X Lightspeed diffère est celui des boutons. Il dispose d’un bouton de mise en sourdine dédié au microphone ainsi que d’un bouton de volume en caoutchouc près du microphone à perche amovible sur la tasse gauche. Le Pro X câblé possède également ces caractéristiques, bien qu’elles soient plutôt situées sur le câble.

Étant donné que la plupart des changements et améliorations par rapport à la version câblée à 129,99 $ semblent incrémentiels, leur prix de 199,99 $ est un peu choquant. Logitech a peut-être mis un prix plus élevé sur son casque car il est équipé d’un chargement USB-C ou simplement parce que ses produits de marque Lightspeed sont généralement plus chers que la version câblée. Quoi qu’il en soit, vous pouvez certainement trouver des casques sans fil moins chers qui offrent des niveaux de performance et une durée de vie de la batterie similaires. Cependant, cela se fait au détriment des impressionnantes fonctionnalités logicielles de Logitech et du chargement par USB-C.