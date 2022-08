Logitech prépare une révolution dans les consoles portables : Android, Xbox et Steam dans le même appareil

in

Des images de l’appareil résultant de la collaboration entre Logitech et Tencent Games ont été divulguées, et pour l’instant, cela ne pourrait pas être plus prometteur.

Que le cloud gaming soit à la hausse aujourd’hui n’est un secret pour personne. Des appareils comme le Razer Kishi nous permettent transformer notre Android en une réplique mobile de notre console de salon. En ce sens, de plus en plus de marques rejoignent le train en marche pour créer des appareils orientés dans cette direction.

Le dernier à faire une annonce majeure sur le sujet est Logitech, qui a récemment annoncé une collaboration avec Tencent Games pour lancer un appareil portable orienté cloud basé sur Android. Cet appareil s’appelle Logitech G Gaming et sera compatible avec Geforce Now et Xbox Cloud Gaming.

Filtré les premières images du Logitech G Gaming

Comme toujours, Evan Blass a été celui qui a divulgué les photos via son compte Twitter. D’après ce que nous pouvons voir sur les images, l’appareil ce sera très similaire à une Nintendo Switch Liteavec les commandes fixées à l’appareil et avec une disposition similaire à celles de la machine japonaise.

Dans la filtration, un écran de la taille d’une tablette, avec un lanceur sur mesure où vous pouvez voir des icônes comme celles du Google Play Store, Xbox, Geforce Now, Steam, Chrome et YouTube. Il peut être curieux qu’Android ait été choisi à la place de Windows ou de GNU/Linux comme système d’exploitation de base, ce qui nous amène à supposer qu’il s’agit d’un moyen de réduire les coûts en même temps qu’il dispose d’un système d’exploitation fiable.

Ordinateur de poche Logitech G Gaming pic.twitter.com/FfEaszNwyw – Evan Blass (@evleaks) 30 août 2022

Dans les images, vous pouvez voir le disposition des commandes: Sur la gauche, il y a un stick analogique avec une croix, tandis qu’à droite, nous trouvons un autre stick analogique et le pavé de boutons. Au-dessus de la console, nous trouvons quatre boutons, qui serviront de déclencheurs latéraux. On retrouve également un bouton Accueil et un bouton menu.

Il est bon de rappeler que l’IFA de Berlin approche à grands pas; l’événement commence le 2 septembre et il ne serait pas déraisonnable que plus d’informations y soient présentées ou révélées. Bien sûr, l’appareil a du potentiel et, s’il a un prix raisonnable, il deviendra l’option préférée de nombreux utilisateurs.

