Logiciel espion sur téléphone portable : comment reconnaître et supprimer un logiciel espion

Personne ne veut de soi-disant logiciels espions sur son smartphone, car les criminels utilisent les logiciels malveillants pour espionner leurs victimes. Nous vous dirons comment reconnaître les logiciels espions et, surtout, comment vous en débarrasser.

Par Sébastien Weber

Les virus et les logiciels espions ont toujours été un problème sur le PC, c’est pourquoi Windows a depuis longtemps intégré une protection. Les smartphones sont désormais également des cibles privilégiées pour les criminels, car ils font désormais partie intégrante de notre vie quotidienne. Mais comment reconnaissez-vous sur iOS et Android que votre appareil est infecté par un logiciel espion ? Et que pouvez-vous faire à ce sujet?

Spyware sur le téléphone portable – ce sont les signes

Il y a quelques signes pour vérifier s’il y a des logiciels espions sur votre smartphone :

Votre smartphone vous affiche des messages et des notifications push étranges ou inexplicables.

Votre écran d’accueil contient de nouvelles applications ou les icônes d’applications familières semblent inhabituelles.

La batterie de votre smartphone dure du coup beaucoup moins longtemps.

La consommation de données de votre smartphone est du coup beaucoup plus élevée.

Votre smartphone continue d’atteindre ses limites de performances ou devient inexplicablement chaud.

Si vous remarquez certains de ces changements sans pouvoir les expliquer, ce sont des indications que vous avez peut-être des logiciels espions sur votre smartphone. Nous allons maintenant vous expliquer comment procéder aussi bien pour iOS que pour Android.

Détecter et supprimer les logiciels espions sur iOS

Les étapes et conseils ci-dessous devraient vous aider à identifier et à supprimer les logiciels espions sur votre iPhone ou iPad. Vous pouvez les parcourir étape par étape. Si vous avez déjà appliqué certaines des mesures, vous pouvez également essayer des conseils individuels par vous-même :

Vérifiez d’abord s’il existe une mise à jour pour iOS. La mise à jour peut fermer la ou les failles de sécurité exploitées par le logiciel espion. Pour ce faire, ouvrez les paramètres et sélectionnez « Général > Mise à jour du logiciel ».

Ouvrez l’App Store et cliquez sur votre profil. Sélectionnez « Acheté > Mes achats ». Toutes les applications sont affichées, qu’elles soient gratuites ou payantes, qui sont installées sur votre appareil iOS et qui ont déjà été installées. Gardez les yeux ouverts pour voir si vous remarquez des applications inconnues. En cas de doute, vous pouvez utiliser une recherche Google pour savoir si l’application inconnue est un logiciel dangereux. Si vos soupçons sont confirmés, vous devez absolument supprimer l’application.

Dans les paramètres de votre appareil, recherchez le sous-élément « Confidentialité » puis l’élément de menu « Services de localisation ». Ici, l’appareil répertorie toutes les applications qui enregistrent votre position. Vérifiez à nouveau si les programmes vous semblent étranges. Comme avant : tout ce qui vous semble étrange doit être supprimé.

Allez dans le navigateur Safari pour effacer votre historique et paramétrer les cookies. Pour cela, créez un nouvel onglet puis cliquez sur l’icône en bas qui ressemble à un livre ouvert. Il ouvre l’historique du navigateur, où vous pouvez voir l’élément « Supprimer » dans le coin inférieur droit. En cliquant dessus, vous pouvez choisir la quantité d’historique à supprimer. Si vous avez ou soupçonnez que vous avez un logiciel espion, vous devez tout supprimer.

Dans le pire des cas, la seule chose qui aidera est de réinitialiser votre iPhone ou iPad aux paramètres d’usine et ainsi mettre fin aux logiciels espions. Vous pouvez trouver cette option sous « Paramètres > Général > Réinitialiser ». Mais sauvegardez au préalable vos données personnelles telles que les photos afin de ne pas tout perdre.

Android : comment supprimer les logiciels espions



Les utilisateurs d’Android doivent se méfier particulièrement des logiciels espions.



Image : © Adobe Stock/Marcos Silva 2019



Les utilisateurs d’Android doivent également faire face à des logiciels espions. Ils sont même la cible la plus populaire pour l’espionnage en raison du système d’exploitation plus ouvert. Si vous soupçonnez que votre smartphone Android est infecté par un logiciel espion, suivez ces étapes :

Démarrez votre smartphone Android en mode sans échec. Dans ce mode, seules les applications préinstallées du smartphone sont chargées. La façon dont vous accédez au mode sans échec diffère selon le fabricant. Les instructions peuvent être trouvées sur les sites Web d’assistance du fabricant. Alternativement, une recherche Google pour « [Hersteller] mode sans échec » bonnes instructions.

Dès que votre smartphone est en mode sans échec, ouvrez les paramètres et sélectionnez le sous-élément « Apps ». Parcourez maintenant la liste des programmes et supprimez ceux qui vous semblent étranges ou inconnus. mais mise en garde : Android vous montre également ici les applications système, que vous reconnaissez généralement par la désignation Android ou Google. Vous ne devez pas les supprimer.

: Android vous montre également ici les applications système, que vous reconnaissez généralement par la désignation Android ou Google. Vous ne devez pas les supprimer. Portez une attention particulière aux applications qui disposent d’autorisations d’administrateur non autorisées ou à celles qui peuvent modifier les paramètres du système. Si vous ne savez pas si une application est une application système ou un logiciel espion, recherchez le nom de l’application sur Google – de préférence en combinaison avec le fabricant de votre smartphone. Exemple : « Xiaomi Joyose ».

Redémarrez votre appareil en mode normal et voyez si votre téléphone continue à se comporter de manière étrange.

Si cela n’a pas aidé, la dernière étape consiste à réinitialiser votre appareil en usine. Cependant, sauvegardez au préalable les données importantes telles que les photos.

Ouvrez ensuite les paramètres de l’appareil et recherchez le sous-élément « Système > Options de réinitialisation ». Sélectionnez « Effacer toutes les données » et suivez les instructions.

De cette façon, les logiciels espions ne pénètrent pas dans votre smartphone en premier lieu



En suivant quelques règles simples, vous pouvez minimiser le risque d’infection par un logiciel espion.



Image : © Drobot Dean/Adobe Stock 2019



Les logiciels espions constituent une menace sérieuse pour les utilisateurs de smartphones, car des informations personnelles et sensibles peuvent tomber entre les mains de tiers et être utilisées à des fins criminelles. Heureusement, les logiciels espions peuvent rarement être installés directement sur les smartphones.

Les logiciels espions sont souvent téléchargés et installés sans le savoir par les utilisateurs eux-mêmes. Avec les conseils suivants, vous pouvez réduire au minimum le risque d’être infecté par des logiciels espions :

Téléchargez toujours les applications depuis l’App Store (iOS) ou le Play Store (Android). Si une application est soudainement téléchargée automatiquement lors de la navigation avec le smartphone et qu’un écran d’installation s’ouvre, annulez définitivement le processus immédiatement. Supprimez ensuite le fichier d’installation téléchargé de l’application (fichier APK) du répertoire de téléchargement et ne visitez plus le site Web correspondant.

N’ouvrez que les liens et les pièces jointes des e-mails et des messagers des contacts que vous connaissez.

Autorisez uniquement les personnes de confiance à utiliser votre smartphone. mise en garde : Les enfants ne se soucient pas de surfer sur Internet avec leur smartphone et ignorent les dangers des logiciels espions et des virus. Par conséquent, gardez un œil sur les jeunes enfants en particulier lorsque vous les laissez utiliser votre smartphone.

: Les enfants ne se soucient pas de surfer sur Internet avec leur smartphone et ignorent les dangers des logiciels espions et des virus. Par conséquent, gardez un œil sur les jeunes enfants en particulier lorsque vous les laissez utiliser votre smartphone. Si une application demande soudainement une autorisation dont elle n’a pas réellement besoin, vous devez être vigilant. Vous êtes peut-être déjà infecté par un logiciel espion. Par mesure de sécurité, rejetez la demande d’autorisation. S’il s’agit d’une application que vous ne connaissez pas, recherchez le nom de l’application sur Google. Les autres utilisateurs ont souvent des doutes et peuvent évaluer si l’application est dangereuse.

Les applications de sécurité peuvent fournir une protection supplémentaire contre les logiciels espions et les logiciels malveillants, et peuvent supprimer certaines (mais pas toutes) de ces applications malveillantes. Les fabricants bien connus de ces logiciels de protection incluent AVG (iOS | Android) et Avast (iOS | Android)

