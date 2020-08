La logique a souvent été la cible de Joe Budden, et maintenant il explique comment les critiques vicieuses de Budden ont aidé à sa dépression.

Personne ne peut vraiment comprendre pourquoi Joe Budden a une telle haine bouillonnante pour Logic. L’animateur du podcast a régulièrement parlé du mal du Pas de pression rappeur, faisant parfois appel à ses compétences au micro. Budden a souligné que Logic est l’un des pires rappeurs à avoir jamais participé au jeu, et il a doublé ce sentiment lorsque Logic a récemment annoncé sa retraite. Plus tard, Budden s’est excusé sur son podcast, ajoutant qu’il projetait certains de ses problèmes personnels sur Logic.

Alberto E. Rodriguez / Employé / Getty Images Tout en discutant de l’aversion de Budden pour lui sur Chaud 97 Récemment, Logic a admis qu’il ne savait pas d’où provenait le bœuf. «Il ne m’aime pas pour une raison quelconque. Il veut dire que je ne suis pas assez noir, je ne suis pas assez bon. C’est une personne qui a conduit à une partie de ma dépression, à certains de mes espaces les plus sombres. “Puis Logic a dit presque directement à Budden:” Vos paroles donnent envie aux gens de se suicider, mon frère. “ Logic a récemment partagé que certains des points «les plus sombres, les plus profonds» de sa dépression se situaient à son «plus célèbre». Selon Logic, Pas de pression est son dernier album, mais il continuera à faire de la musique à son rythme en privé. Découvrez l’interview de Logic avec Chaud 97 au dessous de.