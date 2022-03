Logan Star Stephen Merchant veut revenir en tant que Caliban dans le MCU

Le bureau co-créateur Stephen Merchant, qui a joué le personnage X-Men Caliban dans le film Wolverine Logan en 2017, aux côtés de Hugh Jackman, Sir Patrick Stewart et Richard E. Grant, est prêt à ce que son personnage vienne dans l’univers cinématographique Marvel.

Merchant s’est entretenu avec Newsweek avant le lancement de sa nouvelle comédie dramatique, Les hors-la-loiarrivant à Prime Video le 1er avril 2022. Maintenant que Marvel a été acquis par The Walt Disney Company, de nombreux personnages X-Men et Marvel appartenant à 21st Century Fox sont légalement autorisés à rejoindre le MCU, permettant à Merchant de rejoindre aussi . Logan était la dernière performance de Jackman en tant que Wolverine. Bien qu’il était également censé être la dernière performance de Stewart en tant que Charles Xavier / Professeur X, il a déjà été confirmé qu’il reprendrait le rôle dans le prochain film de Marvel Studios. Doctor Strange dans le multivers de la folie.

FILM VIDÉO DU JOUR

« Avoir fait des choses comme [Logan] et avoir vraiment apprécié le défi est stimulant », a déclaré Merchant à propos de son personnage Caliban, qui avait tendance à parler à la troisième personne, mais s’est avéré être une aide très utile pour Logan et un professeur X malade.

Initialement, Caliban travaille comme traqueur pour le projet Transigen et les aide à traquer les quelques mutants qui restent en vie (leur objectif secondaire est de traquer Laura / X-23, ainsi que les autres enfants mutants et de les tuer); cependant, il finit par voir l’horreur de ses manières et se cache avec Logan. En échange d’un abri et d’une protection au Mexique, Caliban se met souvent en danger pour s’occuper de Xavier.

En fin de compte, il se sacrifie pour empêcher Logan, Laura et Xavier d’être attrapés par les traqueurs du projet Transigen. Cependant, à la fin du film, le corps carbonisé de Caliban est vu dans une salle de sport et le scientifique principal de Transigen est vu en train de sauver des tissus de son corps pour une expérience future en raison de sa capacité de suivi et de son intellect. Ainsi, Merchant ne voit pas sa mort comme une excuse pour l’empêcher de rejoindre Stewart dans le MCU de Disney, en particulier avec toutes les préquelles et les nouveaux univers avec lesquels Marvel Studios joue ces derniers temps.





« Une série préquelle, peut-être ? Le marchand a déclaré à Newsweek. « J’envisagerais volontiers cela parce que j’ai vraiment apprécié ce processus parce que c’était quelque chose de différent. »

Stephen Merchant a passé du temps avec Richard E. Grant





Disney+

Merchant a également déclaré à Newsweek que certains de ses moments préférés sur le plateau étaient dans la chaise de maquillage. marchand Logan Le personnage Caliban était complètement chauve et avait la peau argentée. « Avoir ce travail de maquillage de quatre heures était fascinant, mais c’est quand même devenu frustrant », se souvient Merchant.

Un autre moment préféré de la Logan ensemble était le temps qu’il a passé avec la star de Classic Loki, Richard E. Grant. Il se souvient : « Il y a eu un moment où moi et Richard E. Grant étions coincés à Natchez, dans le Mississippi, et il y a une chose appelée couverture météo dans les grosses productions, où ils vous gardent au cas où il pleuvrait, et ils peuvent tourner une scène Je comprends tout à fait que cela fait partie du travail, mais comme Richard et moi étions coincés à temps plein, nous n’avons jamais vu personne.





« Donc, juste moi et Richard Grant, et nous ne nous étions jamais rencontrés auparavant, et tout à coup, nous vivons dans les poches l’un de l’autre pendant deux semaines. Comme un vieux couple marié, nous ferions un quiz de pub et nous nous disputions les réponses ; on dînait, on déjeunait ensemble, c’est devenu comme En attendant Godot« , a ajouté Marchand.





Ils m’appellent Magic Trailer apporte l’histoire de Magic Johnson à Apple TV +

Lire la suite





A propos de l’auteur