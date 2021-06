Logan Paul répond aux affirmations selon lesquelles Floyd Mayweather l’a retenu pendant le combat

Des vidéos ont circulé sur les réseaux sociaux alléguant que le boxeur 50-0 a frappé le YouTuber au visage, puis s’est précipité pour l’attraper et le tenir debout.

La rumeur a circulé selon laquelle Mayweather a fait cela pour continuer le combat jusqu’au huitième round, vraisemblablement afin de gagner plus d’argent.

S’exprimant sur ses histoires Instagram, le YouTuber a déclaré: « Yo, je vois ce récit qui tourne autour de ça, il y a une partie dans le combat où Floyd m’a frappé et je me suis un peu penché sur lui. On dirait que je est devenu mou.