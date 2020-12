Logan Paul frappé par un procès d’un million de dollars lié à la vidéo de Suicide Forest: rapport

Une société de production affirme avoir signé un contrat de film avec le vlogger, mais tout s’est effondré après qu’il ait partagé sa tristement célèbre vidéo Suicide Forest en 2018.

Alors que Logan Paul traine vicieusement Floyd Mayweather avant leur match de boxe très attendu, son incident sur YouTube en 2016 lui a valu un procès. Pour ceux d’entre vous qui ne s’en souviennent peut-être pas, c’était en 2018 que le célèbre vlogger a dû faire face à une quantité incommensurable de réactions négatives après s’être filmé en visite à Aokigahara, au Japon, également connue sous le nom de «Forêt du suicide». Il a été salué comme un endroit où les gens visitent quand ils veulent mettre fin à leurs jours, et non seulement Paul s’est filmé à l’endroit sombre, mais il a enregistré le corps d’une personne pendu à un arbre et a été vu en train de rire à travers une partie de la vidéo.

Plus tard, Paul s’est excusé pour son clip, et finalement, c’est devenu une autre histoire dans son infamie. Cependant, Planeless Pictures affirme maintenant avoir signé un contrat de film avec Paul deux ans plus tôt en 2016, mais leurs plans se sont échoués à cause de la controverse entourant le clip de Suicide Forest.

Selon les documents TMZ prétend avoir obtenu, Planeless et Paul devaient travailler sur un film intitulé Mode avion où la star de YouTube a dépeint une version fictive de lui-même. Le désormais boxeur a également accepté d’écrire et de produire le film, ainsi que de rassembler plusieurs autres influenceurs YouTube pour faire des apparitions pour aider à promouvoir le projet.

Planeless a affirmé qu’avec le soutien de Paul and Co., ils ont pu signer un contrat de licence de 3 millions de dollars avec Google, cependant, la société déclare que les singeries de Logan’s Suicide Forest « ont complètement détruit le contrat de cinéma ». De plus, Planeless accuse même Paul de savoir que l’accord du film serait compromis s’il publiait la vidéo infâme, mais il l’a quand même fait. La société de production pense que Logan Paul leur doit, à tout le moins, les 3 millions de dollars de l’accord détruit avec Google.

