Logan Paul est allé au tribunal pour la vidéo de 2017 Suicide Forest: quels risques

Le YouTuber Logan Paul continue de payer les conséquences de la vidéo qu’il a réalisée en 2017 à Aokigahara, au Japon, ou dans le soi-disant forêt de suicides. Environ 3 ans après avoir perdu des contrats millionnaires qui étaient sur le point de le marquer comme une star même en dehors de la plate-forme de partage vidéo, l’influenceur était rapporté par une société de production vidéo qui l’accuse de lui coûter des millions de dollars.

Cela a été rapporté par le journal TMZ, selon lequel le procès intenté auprès du YouTuber a en quelque sorte au centre la vidéo tournée en 2017 dans laquelle, entre autres, le corps d’un homme qui s’est suicidé a été filmé. À l’époque, Paul, au sommet de son succès, collaborait avec qui le poursuit actuellement: la société de production Planeless Pictures, qui avait un film en préparation qui il aurait dû avoir l’influenceur comme protagoniste. Le film, intitulé Mode avion, aurait dû voir la participation de Logan Paul dans le rôle d’une version caricaturale de lui-même, mais pas seulement: dans l’accord filmé avec la société de production, il était prévu que l’artiste participe également en tant que écrivain et producteur. Paul, en revanche, avait accepté d’aider la production à élargir le casting en enrôlant d’autres influenceurs tels que Jake Paul, Juanpa Zureta, Nick Bateman et Amanda Cerny.

Le film était censé parler de l’influence croissante des personnalités d’Internet sur la vie quotidienne et distribué d’une manière sans précédent pour les temps, ou via les plateformes de partage. YouTube et les autres réseaux sociaux auraient dû être les canaux de distribution préférés du film, et à cette fin – selon des documents obtenus par TMZ – Planeless Pictures avait réussi à conclure un accord de 3 millions de dollars pour les droits de distribution du film avec le géant. des moteurs de recherche Google.

L’essentiel du projet – est l’accusation de la société de production – a été soutenu sur les épaules de Logan Paul, qui avec la vidéo de la forêt des suicides a porté un coup fatal à sa réputation et par conséquent à la plupart des projets dans lesquels il était impliqué. à l’époque. Maintenant des images sans plan demande une compensation à l’influenceur pour les millions qui sont partis en fumée à la suite de l’échec du film.