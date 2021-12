Logan Paul dit que les gens pensent que Jake Paul est Mike Tyson et Muhammad Ali de cette génération

Le frère cadet de Paul a maintenant cinq victoires sur cinq en boxe et il se présente comme un combattant assez décent.

Cependant, lorsqu’il s’est assis avec son frère Logan pour le dernier épisode de sa impulsive podcast, des comparaisons ont été faites entre Tyson et Ali.

Jake Paul, quelqu’un qui boxe depuis deux ans, est déjà comparé à Mike Tyson et Muhammad Ali, sans doute deux des boxeurs les plus incroyables de tous les temps.

Au cours du podcast, Logan a déclaré: « Vous savez ce qu’ils ont dit? Ils ont dit ceci: nos arrière-grands-parents avaient Muhammad Ali, nos parents avaient Mike Tyson et nous avons Jake Paul. »

Jake a ensuite révélé qu’il partageait un anniversaire avec Mike Tyson et que cela devait « signifier quelque chose ».

Jake s’est souvenu d’avoir fait une interview avec Tyson et a affirmé qu’il avait paniqué à propos du même anniversaire.

« Quand je me suis assis avec Mike Tyson sur son podcast, mon frère, il est tellement intelligent et sage et il était assis à côté de moi pendant environ 20 minutes à prêcher la connaissance », a-t-il déclaré.