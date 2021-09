Logan Paul affirme que KSI frappe plus fort que Floyd Mayweather

Logan Paul a peut-être pris la décision audacieuse de prétendre que KSI frappe plus fort que le grand poids welter de tous les temps Floyd Mayweather.

Le YouTuber devenu boxeur a été sur le ring avec les deux hommes. Il a combattu KSI dans deux matchs – la paire dessinant à Manchester lors d’un match amateur en novembre 2018, avant qu’un match revanche selon les règles professionnelles à LA un an plus tard ne voit KSI prendre une décision partagée.

Il a combattu Mayweather, pendant ce temps, dans un combat d’exhibition très médiatisé plus tôt cette année qui est allé au tirage au sort – bien que beaucoup pensaient que le champion du monde des cinq divisions et auparavant à la retraite Mayweather fonctionnait bien en lui-même.

Néanmoins, assis avec True Geordie (de son vrai nom Brian Davis) pour une interview, Paul a affirmé que c’était KSI qu’il avait trouvé le plus fort.

Interrogé par Davis qui a frappé plus fort, il a répondu : « KSI c’est sûr, c’est sûr, même pas une compétition.

« Mayweather a des tirs nets, et j’étais cool, du bon travail. KSI, j’étais comme si je me tenais à l’écart de ces mains. »

La question lors d’une interview où Brian et Logan ont revu le combat Mayweather contre Paul et ont proposé leur propre analyse.

Ailleurs dans le chat, Paul a réfléchi à son voyage dans le monde de la boxe et au combat lui-même.

Il a déclaré: « C’est beaucoup à prendre, je me suis humilié puis j’ai commencé la boxe et cela a changé ma vie.

« C’est difficile à mettre en mots, j’ai vécu tellement de conneries, passer de l’une des personnes les plus détestées de la planète au combat contre Mayweather, c’était incroyable.

« Le voyage était insensé, c’est la première fois que je le regarde car c’est tellement à traiter et à télécharger, j’étais fier du combat, mais je devais me féliciter et être fier de ce qui s’est passé.