Logan Lerman, l’acteur original de Percy Jackson apparaîtra-t-il dans la nouvelle série Disney+ ?

L’acteur Logan Lerman était enthousiasmé par la nouvelle série de »Percy Jackson » développé par Disney+, passant le trident et l’avenir de la franchise à un nouvel acteur. Lerman a joué Percy Jackson dans les films »The Thunder Thief » et »The Sea of ​​​​Monsters ». Alors que la série de livres originale contient cinq romans et que le deuxième volet a jeté les bases de l’adaptation du reste de l’histoire, un troisième film n’a jamais été réalisé.

Même ainsi, l’acteur principal est toujours impatient de voir la série Disney + se développer et qu’une nouvelle génération de public tombe amoureux du personnage. Lerman a exprimé son admiration pour les choix de distribution et la participation de l’auteur de la série Rick Riordanqui écrit et produit le spectacle pour Disney +, après avoir été peu impressionné par les adaptations cinématographiques de Percy Jackson, ayant peu contribué à son processus de production.

Pour la nouvelle série Disney+, Riordan a choisi Walker Scobell pour jouer le titulaire Percy Jackson, avec Lerman heureux que l’auteur joue un rôle beaucoup plus actif dans ce projet. Le spectacle Disney + aura également une distribution plus inclusive et diversifiée que son prédécesseur, avec les meilleurs amis de Percy, Annabeth Chase et Grover Underwood, interprétés par Léa Sava Jeffries Oui aryen simhadri.

Logan Lerman apparaîtra-t-il dans la série ?

Lorsqu’on a demandé à l’acteur s’il voulait faire une apparition dans la série Disney+, il a hésité à donner une réponse concrète en disant : « Bien sûr, mais ce n’est pas le cas ! » avant d’afficher un sourire. Que Lerman apparaisse ou non, l’acteur et les fans de la série attendent avec impatience la série Disney+, qui tourne actuellement ses scènes à Vancouver.

» Percy Jackson et les Olympiens » sera présenté en première sur Disney + au début de 2024.