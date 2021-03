L’offre Bethesda de Microsoft se rapproche un peu plus de son achèvement alors que l’Union européenne approuve l’acquisition

L’acquisition de ZeniMax Media par Microsoft pour 7,5 milliards de dollars – y compris bien sûr Bethesda Softworks – a rencontré l’approbation de l’Union européenne.

Comme le rapporte VGC, le régulateur antitrust de l’UE a donné son feu vert à la fusion historique, qui verra Microsoft devenir la société mère de toutes les équipes de développement de Bethesda et de leur propriété intellectuelle. Une partie des responsabilités du régulateur est de faire respecter le droit de la concurrence et d’interdire les acquisitions qui semblent menacer la concurrence sur le marché. L’accord étant maintenant approuvé par l’UE, c’est une autre étape vers la réalisation définitive.

Au moment de la rédaction de cet article, nous ne savons toujours pas comment ce rachat de Bethesda affectera leurs jeux sur des systèmes autres que Xbox et PC. Bien sûr, des jeux comme Deathloop et Ghostwire Tokyo sont toujours destinés à PlayStation – en fait, les deux sont des exclusivités de la console PS5. Vraisemblablement, nous en apprendrons plus sur le statut de titres tels que Starfield et The Elder Scrolls VI à l’approche de leur sortie.

Dans le même ordre d’idées, des rumeurs circulent selon lesquelles Microsoft pourrait organiser un événement Bethesda dans les semaines à venir.