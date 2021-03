L’offensive continue. Porsche augmente à 24% de sa participation dans Rimac

Après avoir annoncé ici l’intention de Porsche de participer à la réunion des investisseurs promue par Rimac, voici, ce lundi, la nouvelle de la confirmation des intentions de la marque Zuffenhaüsen: Porsche a de nouveau augmenté sa participation dans le capital actionnaire de la petit constructeur croate de supercar électriques, de 15,5% à 24%.

Après avoir commencé à acquérir 10% des parts de Rimac en 2018, pourcentage qu’il a décidé de porter à 15,5%, l’année suivante, Porsche continue de démontrer une confiance croissante dans la technologie de propulsion 100% électrique que la jeune marque croate développe, en ses super sports. Laissant, même, l’indication que, il ne manque peut-être pas grand chose, pour qu’il devienne actionnaire majoritaire du fabricant fondé par Mate Rimac.

En plus et justifiant ce pari, il apparaît également que Rimac continue dans une forte tendance de croissance qui l’a déjà conduit à doubler ses effectifs, à près de 1000 personnes. Ceci, avec l’objectif déclaré de pouvoir passer en production le deuxième modèle de son histoire encore courte, le super-sportif C-Two. Pour lequel le constructeur annonce une puissance maximale, 100% électrique, de 1914 ch.

Le PDG de Porsche, Oliver Blume, et le PDG de Rimac, Mate Rimac

Malgré sa proximité avec Porsche, Rimac entretient aujourd’hui des partenariats techniques et stratégiques avec d’autres constructeurs automobiles, tels que Hyundai, Kia, Aston Martin, Automobili Pininfarina, Koenigsegg et autres.

Commentant la participation accrue dans son entreprise, le fondateur et PDG de Rimac rappelle que «Porsche nous soutient depuis 2018, et c’est aussi un privilège d’avoir l’une des marques de voitures de sport les plus populaires au monde. , en tant qu’actionnaire de Rimac ».

Toujours sur cette nouvelle réalité, Mate Rimac déclare que «nous sommes fiers de pouvoir travailler ensemble [com a Porsche] dans des produits électrifiés nouveaux et passionnants, ainsi que le fait que la confiance de Porsche en Rimac s’est traduite par plusieurs cycles d’investissements, faisant de Porsche un actionnaire important de notre société ».

Cependant, bien que satisfait du pari de la marque Zuffenhaüsen sur la marque qu’il a fondée, Mate Rimac garantit également que Rimac «restera une société totalement indépendante», ses projets et ses actionnaires restant «entièrement séparés» les uns des autres.

Quant à Porsche, il a révélé qu’il avait déjà fait quelques demandes à Rimac pour «le développement de composants de série très innovants», avec l’intention que les deux sociétés élargissent leur relation de collaboration actuelle.

