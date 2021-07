L’œuf de Pâques de la guerre de demain tue le personnage du jour de l’indépendance de Will Smith

Will Smith est apparemment mort en La guerre de demain univers cinématographique, et cela pourrait être une référence subtile à son Jour de l’indépendance personnage. Bien qu’il y ait des éléments de voyage dans le temps, La guerre de demain reçoit beaucoup de comparaisons avec Jour de l’indépendance en raison de sa prémisse similaire. Les deux films ont même partagé un week-end d’ouverture du Jour de l’Indépendance, cependant La guerre de demain a sauté une première en salle pour faire ses débuts exclusivement sur Amazon Prime Video.

Le nouveau film d’action de science-fiction, réalisé par Chris McKay, met en vedette Chris Pratt dans le rôle principal de Dan Forester, un conscrit envoyé trente ans dans le futur pour aider à lutter contre une invasion extraterrestre. Lorsque Dan et ses compagnons de recrutement arrivent à Miami en 2051, ils constatent que la célèbre ville a été totalement décimée par les créatures connues sous le nom de Whitespikes. En parcourant la zone, deux autres personnages font référence à Will Smith qui révèle que le Jour de l’indépendance star est décédée dans cette chronologie.

« Bienvenue à Miami », dit Dorian (Edwin Hodge), faisant référence à la ville détruite.

« Je suis juste content que Will Smith ne soit pas en vie pour voir ça », répond le copain de Dan, Charlie (Sam Richardson).

En surface, la ligne semble être une référence passagère à une célébrité notable associée à Miami, mais le dialogue pourrait être un peu plus stratifié que cela. Après avoir joué dans l’original Jour de l’indépendance, Smith a décidé de ne pas revenir pour la suite Fête de l’indépendance : résurgence en 2016. Il a été expliqué dans la suite que son personnage, Steven Hiller, avait été tué avant les événements du nouveau film. La ligne de dialogue sur la mort de Smith pourrait faire subtilement allusion au sort de son personnage ID4.

La blague rappelle également l’une des chansons les plus célèbres de Smith de ses jours hip hop. En 1998, Smith a sorti le single « Miami » de son premier album solo Big Willie Style. Il s’est classé au 17e rang du Billboard Hot 100 et a remporté le prix MTV VMA de la meilleure vidéo masculine. Certes, Smith est plus connu en tant qu’acteur ces jours-ci après avoir joué dans tant de films à succès, mais « Miami » est certainement l’un des premiers singles auxquels les fans penseront de la carrière de rap de Smith. C’est possible que La guerre de demain ligne faisait également référence à cette chanson.

Ce que nous ne savons pas, c’est quand Smith est apparemment mort en La guerre de demain canon. Comme c’est un voyageur dans le temps d’aujourd’hui qui fait le commentaire, il semble plutôt que Smith soit déjà décédé avant les événements du film. Il est également possible qu’il soit l’un des humains rédigés pour être envoyés en 2051 pour combattre les Whitespikes, pour être tué au combat 30 ans plus tard, avant que Dan et Charlie ne fassent leur saut.

Dans tous les cas, la ligne Will Smith est un œuf de Pâques amusant reconnaissant la star de Jour de l’indépendance, un film qui semble avoir inspiré La guerre de demain à certains égards. Au moins, la star bien-aimée d’Hollywood est toujours avec nous dans la vraie vie. Tu peux regarder La guerre de demain maintenant en streaming sur Amazon Prime Video.

Sujets : La guerre de demain