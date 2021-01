L’odeur du café, des hologrammes partageant une pièce ou le cloud comme un espace toujours ouvert: c’est ainsi que les responsables techniques imaginent les vidéoconférences du futur

« Petits appareils vidéo utilisant des caméras connectées à des ordinateurs personnels ou à des télévisions ils nous permettront de faire des rencontres facilement. via l’autoroute de l’information, avec des images et un son de qualité à des prix inférieurs. »





Voilà comment Bill Gates, fondateur de Microsoft, a prédit la vidéoconférence dans son livre « The Road Ahead » en 1995. Aujourd’hui, dès 2021, on voit que Bill Gates avait raison. Et 2020 nous a donné l’occasion de vérifier que Ces appareils avec caméras nous permettent de nous revoir également en période de confinement absolu et ils deviennent indispensables lorsque nous devons respecter une stricte distance sociale.

Les prédictions suivantes indiquent à quoi devraient ressembler les appels vidéo et les conférences en ligne du futur, selon les principaux experts du marché. Parmi les tâches en attente, il y a comment les rendre moins fatigantes, plus interactives et réelles. Il reste même à faire en sorte qu’elles remplacent les réunions en face à face lorsque le monde post-pandémique arrivera. Si les différents vaccins nous mènent bientôt vers un monde dans lequel à nouveau socialiser sans restrictions, qu’arrivera-t-il à Teams, Google Meet, Zoom, Skype ou Jitsi?

Les entreprises proposant des services d’appels vidéo ont vu leur activité rentable menacée. À titre d’exemple clair, le jour même où le vaccin Pfizer-BioNTech a été annoncé comme étant efficace à plus de 90%, l’action de Zoom a chuté de près de 20%. Pour ce que regarder vers l’avenir et visualiser les réunions en ligne c’est la clé pour rester au top de la vague. Comment différents managers imaginent-ils que nous nous retrouverons en ligne dans des environnements professionnels dans quelques années?

Odeur de café et poignée de main. Étant Eric Yuan, créateur de Zoom, l’un des grands gagnants de la tendance des réunions en ligne, commençons par la façon dont il voit les vidéoconférences comme il l’a commenté lors du Web Summit en décembre prochain. Il dit qu’il y aura des technologies qui vous permettront de sentir le café lors d’une réunion ou que les gens pourront se serrer la main comme si c’était presque réel. Pour Yuan, l’intelligence artificielle jouera un rôle très important. Bien sûr, il n’a pas donné plus de détails sur la façon de l’obtenir. Vous devrez peut-être attendre qu’il présente les nouvelles au public, avant de révéler plus de secrets à la concurrence.

D’une voiture qui roule seule. Autant Elon Musk est un ardent défenseur d’éviter les réunions à moins qu’il n’y ait des problèmes très urgents à résoudre, il sait qu’ils restent une réalité. Vos voitures Tesla pourraient à l’avenir intégrer des outils pour réaliser visioconférence en conduisant. Lorsque Tesla a lancé le modèle 3, il a équipé le véhicule d’une caméra standard orientée vers la cabine située dans le rétroviseur, qui, comme le publie Elektrek, reste inutilisée après plusieurs années sur le marché. En 2017 Musc a affirmé que dans un ou deux ans « Nous pouvons monter dans une voiture autonome et faire une sieste jusqu’à ce que nous arrivions à destination. » Cette prédiction ne s’est pas encore réalisée bien que, rejoignant les idées de Musk, les réunions en ligne pourraient bientôt avoir lieu dans une voiture en déplacement sans regarder la route.

Pensez-vous que nous pourrions avoir une visioconférence dans une Tesla – Propriétaires de Tesla Silicon Valley (@teslaownersSV) 5 mai 2020

Hologrammes en réalité augmentée via un smartphone ou des lunettes. Magnus Willner, fondateur et PDG d’ARcall, une startup suédoise spécialisée dans les appels vidéo, affirme que l’avenir de la réalité augmentée pourrait faire en sorte que la personne avec laquelle vous discutez apparaisse comme un hologramme devant l’autre partie. Pour cela, vous devez porter des lunettes. Microsoft dispose d’un outil similaire depuis qu’il a acheté AltspaceVR en 2017, qui est compatible avec les appareils de réalité virtuelle d’autres sociétés. Bien qu’il soit plus axé sur l’utilisateur gamer, il permet également des réunions virtuelles via des hologrammes et l’outil souhaite également avoir une meilleure intégration dans le monde des affaires.

Communautés virtuelles Sundar Pichai qui se concentreront sur la pertinence du cloud. Le PDG de Google, une entreprise qui possède son propre outil d’appel vidéo, Meet, n’a pas beaucoup parlé de ce que sera la visioconférence du futur. Mais oui d’autres formes de coloration. Selon lui, « sachant que certaines des meilleures innovations commencent par une conversation pendant le déjeuner ou autour d’un café dans la salle de pause, alors que le travail devient plus numérique, les clients se tourneront vers le cloud pour innover. » Par conséquent, pour Pichai, un cloud collaboratif où un professionnel peut traduire les idées afin qu’elles puissent être partagées avec le reste de l’équipe à tout moment ils caractériseront également la collaboration du futur. L’idée n’est pas exagérée étant donné que le PDG comme Twitter, Jack Dorsey, préfère un document Google où les idées sont écrites et peuvent être discutées, plutôt que de tenir une réunion.

Maintenez les rencontres physiques lorsque cela est possible. Il est curieux que Satya Nadella, PDG de Microsoft, soit un grand partisan des rencontres physiques. Curieux car la marque a Skype et Microsoft Teams comme deux grandes références dans le monde des visioconférences et des appels vidéo. En octobre dernier, Nadella a déclaré que « à moins de 30 minutes de votre première vidéoconférence le matin, en raison de la concentration qu’il faut avoir sur la vidéo, vous êtes déjà fatigué. » Autant la visioconférence peut s’améliorer, mais il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas qu’elle remplace les réunions habituelles.

Alors que ces prédictions futuristes prennent forme, les professionnels n’ont pas encore faire face à de nombreux problèmes auxquels la visioconférence est encore confrontée aujourd’hui: que le haut-parleur est en sourdine sans s’en rendre compte; ou laissez le microphone ouvert et les échos sont entendus; bruits de fond; la vitesse de la connexion Internet; ou le fait de ne pas pouvoir bénéficier de toutes les formes de communication verbale et non verbale de l’interlocuteur.