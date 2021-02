Loco de Pocket Aces et Logitech G s’associent pour organiser un tournoi PC: tout ce que vous devez savoir

11 févr.2021 17:53:52 IST

Loco, la principale plate-forme d’esports et de streaming de jeux en direct en France, a annoncé son partenariat avec le leader mondial de la société de jeux et d’accessoires pour PC, Logitech G. écosystème en France. La communauté des jeux sur PC devrait être évaluée à 36,9 milliards de dollars et les deux marques leaders dans leurs industries respectives se sont associées pour accueillir « l’un des plus grands tournois de jeux sur PC en France ».

Le tournoi comprend tous les joueurs PC expérimentés qui s’affrontent dans quatre des jeux PC les plus existants et les plus populaires tels que DOTA2, Rainbow 6 Siege, Valorant, CS: GO.

L’association aidera à créer une proposition de valeur unique pour les deux marques avec les accessoires de jeu, les périphériques et l’équipement de Logitech G, ainsi que l’expérience de streaming fluide de Loco pour les joueurs et les téléspectateurs du monde entier.

Le tournoi de cinq mois a débuté le 20 septembre et a reçu une réponse retentissante. Il a vu plus de 96 équipes de jeu, y compris des équipes de premier plan et des joueurs professionnels en compétition pour la première place.

Les téléspectateurs peuvent suivre leurs joueurs préférés et regarder la diffusion en direct sur l’application Loco avec des influenceurs comme Hydra Flick et AnkkitaC commentant le jeu au fur et à mesure de sa progression.

Dhiraj Soni, responsable de la catégorie marketing et jeux, Logitech France a commenté le partenariat en déclarant que Logitech G a constamment innové pour sa communauté jeune et dynamique pour une expérience de jeu fluide et immersive. Il a en outre ajouté en disant que Logitech G avait contribué à la construction d’un écosystème de jeu robuste avec une grande variété de produits comprenant le clavier G213 et la souris G102 pour les joueurs débutants et la série de souris G502, les casques sans fil G733 pour améliorer les performances.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂