« Lockwood Agency », aurez-vous la saison 2 sur Netflix ?

La première saison de « Agence Lockwood” (“Lockwood & Co” dans sa langue d’origine) Il est sorti sur Netflix uniquement le 27 janvier 2023mais les fans de suspense policier et les utilisateurs de la plateforme de streaming populaire demandent déjà un deuxième versement.

La série britannique écrite et réalisée par Joe Cornish est basée sur la série de livres du même nom de Jonathan Stroud et suit trois adolescents qui, dans un monde en proie aux fantômes, font équipe en tant qu’enquêteurs paranormaux et risquent tout pour exposer un complot diabolique.

Parmi les nombreuses agences d’entreprise avec du personnel adulte, une petite start-up est la seule : Lockwood & Co., exploité par deux adolescents et une fille psychiquement douée qui forment un trio renégat destiné à percer un mystère qui changera le cours de l’histoire. Ensuite, y aura t’il une saison 2 la nouvelle série Netflix?

« L’AGENCE LOCKWOOD », AURA-T-ELLE UNE AUTRE SAISON ?

Même si Le géant du streaming n’a pas confirmé une deuxième saison de la fiction britanniquecomme on le voit dans le dernier chapitre, les aventures de Lucy, Anthony et George ne sont pas encore terminées, car il y a plusieurs mystères non résolus, parmi lesquels, Qu’est-il vraiment arrivé aux parents de Lockwood ?

À la fin de la première saison de « Lockwood Agency »En perçant les mystères du verre osseux, Lockwood et Lucy découvrent que la vie de George est en danger et que le temps pour le sauver est compté. Bien qu’ils atteignent leur objectif, ils perdent quelque chose de très important dans le processus.

Considérant que les huit épisodes adaptent les deux premiers livres de la série de cinq romans de Johnathan Stroud, il reste encore du matériel source pour un deuxième et même un troisième opus.

En conversation avec Dexerto, Joe Cornish, le directeur du programme, a admis qu’il adorerait travailler sur de nouveaux chapitres, mais a également assuré que «nous sommes très, très satisfaits de ce que nous avons fait, et nous sommes très heureux que les gens le voient et, espérons-le, s’impliquent”.

Concernant les plans que vous avez pour une éventuelle deuxième saison de « Agence Lockwood » m’a dit: « Nous continuerions avec les livres. Oui, nous aimerions en faire plus, les livres ne cessent de s’améliorer, les personnages deviennent de plus en plus intéressants, les situations deviennent plus complexes et excitantes.”.