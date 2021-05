Lockheed Martin et GM s’associent pour développer un buggy électrique autonome … pour l’emmener sur la lune

Happy Garden Buggy électrique SAND blanc

Description : Le buggy électrique SAND permettra à vos enfants de découvrir les plaisirs de la conduite. Suréquipé, il possède un klaxon, un bouton pour l'allumage des phares et un autoradio qui gère la musique et affiche le niveau de batterie. Le siège est ajustable sur 3 niveaux pour suivre la croissance des enfants. Cette voiture électrique est livrée avec une télécommande pour diriger la voiture jusqu'à 20 mètres de distance. Détails produit : Dimensions : - Buggy : L 124 × l 82,6 × H 81cm Matières : - Buggy : plastique et métal - Pneus : plastique Couleurs : - Buggy : blanc Options : - Bouton de démarrage - 2 portes ouvrantes - Siège ajustable : 3 positions - Ceinture de sécurité - Allumage des phares - Klaxon - Lecteur de musique MP3 (USB, SD, AUX) - Batterie : 12V7Ah - Moteur : 35W ×2 - Portée de la télécommande : 20m - 3 vitesses : 3-4km/h (lente) / 5-6km/h (moyenne) / 7-8km/h (rapide) - Marche arrière Informations complémentaires : - Temps de charge : 8-10 heures - Temps d'autonomie : 1h30 min selon l'utilisation - Nombre de places : 1 - Poids maximum supporté : 50kg - Âge minimum : 3 ans - À monter (notice incluse) - Garantie : 2 ans Livraison : Le buggy électrique SAND contient : 1 buggy Livraison effectuée en pas de porte, en bas d'immeuble - Livraison en 1 colis Colis 1 : L 124 × l 92,5 × H 43cm - poids brut : 30kg/poids net : 21kg Bon à savoir : - Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois - La surveillance d'un adulte est requise - Un seul utilisateur à la fois - Le temps d'autonomie de la batterie dépend de l'utilisation de la voiture, du poids de l'utilisateur ainsi que du terrain. - Pour prolonger la durée de vie de la batterie, il est conseillé de la recharger après chaque utilisation.