Locke & Key, saison 3 : bande-annonce et date de diffusion du final de la série sur Netflix

Netflix a présenté ce lundi la première bande-annonce de la dernière saison de Locke & Key, en plus de sa date de sortie. A voir quand il sera disponible !

©NetflixLocke & Key, saison 3 : bande-annonce et date de diffusion du final de la série sur Netflix.

le service de streaming Netflix Il possède un large catalogue de contenus cinématographiques et télévisuels, qui ont un grand fanatisme qui se reflète dans les réseaux sociaux. L’un d’eux est Locke et clé, la série développée par Carlton Cuse, Meredith Averill et Aron Eli Coleite, basée sur les bandes dessinées du même nom de Joe Hill et Gabriel Rodríguez. Ce lundi les nouvelles sont arrivées dans le Semaine GeekQuoi la bande-annonce et la date de première de sa troisième et dernière saison.

Le programme a fait son arrivée sur la plateforme en février 2020 avec un bel accueil des abonnés, qui a laissé place à un premier renouvellement. Le deuxième volet est arrivé en octobre 2021 et après s’être positionné parmi les productions les plus choisies de son mois, ils ont confirmé sa troisième partie, bien qu’ils aient signalé que cela marquerait la fin de l’histoire. Ici vous pouvez voir son aperçu!

Son complot a commencé avec le meurtre de Rendell Locke, qui est tué aux mains de son ancien élève Sam Lesser. Pour cette raison, sa femme Nina est obligée de déménager avec leurs trois enfants, Tyler, Kinsey et Bode, dans la maison familiale de son mari, la Key House. Les jeunes découvrent dans toute la maison des clés mystérieuses qui peuvent être utilisées pour déverrouiller magiquement diverses portes, mais une entité démoniaque tentera également de réaliser leurs plans par le même moyen.

Dans la finale, la famille Locke découvre plus de magie dans la Key House, après qu’une nouvelle menace, qui semble être la plus dangereuse à ce jour, pèse sur Matheson et avec ses propres plans pour l’utilisation des clés. Darby Stanchfield (Nina Locke), Emilie Jones (Kinsey-Locke), Connor Jessup (Tyler Locke) et JacksonRobert Scott (Bode Locke) revient pour les derniers chapitres, accompagné de Kevin Durand, Sherri Saum, Asha Bromfield et Leishe Meyboomentre autres.

+Quand la dernière saison de Locke & Key est-elle diffusée ?

À travers l’édition 2022 de Geeked Week, où le streaming a rapporté diverses nouvelles de plusieurs contenus, les nouvelles que les fans de cette série attendaient sont arrivées. Là, ils ont confirmé que la troisième et dernière saison de Locke et clé sera disponible sur Netflix le 10 août prochain et sa première avance prévoit qu’il captivera à nouveau son public.

