Locke & Key : les personnages qui reviennent dans la série

Netflix

Locke & Key se prépare pour sa dernière saison sur Netflix avec une nouvelle menace contre les Locke. Quels personnages reviennent pour la finale tant attendue?

©IMDBLocke et clé

Locke et clé commence après le meurtre de Rendell Locke aux mains de son ancien élève Sam Lesser. L’épouse de la victime, Nina, emménage avec leurs trois enfants, Tyler, Kinsey et Bode, dans la maison de la famille Rendell, connue sous le nom de mystérieuse Maison de la clé. Les jeunes découvrent bientôt une série de clés mystiques dans tout l’endroit qui peuvent être utilisées pour déverrouiller des portes par magie. Cependant, cela devient dangereux car une entité démoniaque cherche également les clés à ses propres fins maléfiques.

Le programme de Netflix est un drame d’horreur surnaturel basé sur le roman graphique des esprits créatifs de Joe Hill et Gabriel Rodriguez. Locke et clé est développé par Carlton Cuse, Meredith Averill et Aron Eli Coleite et a fait ses débuts le 7 février 2020 via le Streaming Giant. En décembre de cette année, la première du troisième lot d’épisodes qui arrivera le 10 août prochain.

La troisième saison de Locke et clé Cela commencera par le soulagement que l’ennemi juré des Locke, Dodge, ait été vaincu. Bien qu’une nouvelle menace surgisse du monde des ténèbres parce qu’Eden a utilisé la clé d’écho pour ramener le capitaine Frederick Gideon. Ce personnage était un soldat britannique qui était possédé par le premier démon qui a traversé le portail et Eden n’était pas assez fort pour contrôler l’entité, se laissant tomber dans le puits par lequel Gideon avait été précédemment invoqué.

+Personnages de retour dans Locke & Key

-Darby Stanchfield dans le rôle de Nina Locke : mère du jeune Lockes.

-Connor Jessup dans le rôle de Tyler Locke : le fils aîné de la famille Locke.

-Emilia Jones comme Kinsey Locke : l’enfant du milieu et seule femme des frères.

-Jackson Robert Scott comme Bode Locke : le plus jeune fils de la famille Locke.

-Petrice Jones comme Scot Cavendish : étudiant en cinéma et un intérêt romantique de Kinsey.

-Aaron Ashmore comme Duncan Locke : Le frère cadet de Rendell.

-Kevin Duran comme Frederick Gideon : le capitaine britannique possédé par un démon.

De cette façon, nous pouvons voir comment les Lockes reviendront à la prochaine saison de la série télévisée. Netflix qui est allé au-delà de l’intrigue du roman graphique en élargissant la mythologie de ces personnages auxquels il a donné une entité de chair et de sang et a obtenu un succès phénoménal dans sa version action en direct qui aura, dans cette troisième série d’épisodes, sa fin tant attendue avec un nouvel antagoniste tel que le Capitaine Frederick Gideon. Attention!

