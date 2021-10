Locke & Key : les créateurs anticipent une deuxième saison plus sombre

Après une longue attente, prolongée de manière inattendue en raison de la pandémie mondiale, la deuxième saison de la série de dark fantasy « Locke & Key » a finalement atteint le catalogue Netflix, préparant une nouvelle série d’aventures pour Tyler, Kinsey et Bode Locke, rassemblant les téléspectateurs retour aux mystères cachés de Keyhouse.

La série est inspirée de la série de bandes dessinées créée par l’auteur d’horreur et de fantasy sombre Joe Hill dans laquelle la famille Locke, tout en se remettant du meurtre du père de famille, déménage dans une maison mystérieuse à Lovecraft, Massachusetts, où ils trouveront une série de des clés mystérieuses capables d’altérer la réalité.

La première saison de la série s’éloignerait de l’horreur brutale présentée dans les bandes dessinées avec une histoire plus alignée sur son sens de la fantaisie. Cependant, Carlton Cuse et Meredith Averill, créateurs de la série, ont souligné que dans leurs nouveaux épisodes ils ont préparé une histoire beaucoup plus sombre, avec une portée narrative beaucoup plus large que le premier volet.

Averill a noté dans une conversation avec Comicbook.com que les personnages ont mûri de la même manière que la série, anticipant que ces épisodes sont beaucoup plus riches et plus sombres, bien que cela n’empêche pas ses personnages de s’amuser en découvrant plus de clés. ce qu’ils peuvent faire avec eux. « Mais c’est aussi beaucoup plus sombre parce que nous avons fait monter les enchères dans chaque direction et tout est plus élevé. »

Carlton Cuse a souligné que l’un des grands thèmes des nouveaux épisodes de « Locke & Key » réside dans le processus de croissance, ce que cela signifie et ses conséquences. « Et c’est quelque chose qui joue avec nos personnages cette année, en particulier pour Kinsey et Tyler. »

Bien que la première saison de « Locke & Key » ait réussi à présenter certains éléments principaux de l’histoire créée par Joe Hill et Gabriel Rodriguez, les créateurs de la série affirment avoir cherché le meilleur moyen de leur donner vie de manière attrayante. au public, faisant de la série sa propre entité distincte de la bande dessinée.

« Joe et Gabriel ont été de merveilleux collaborateurs et soutiennent l’idée que la série soit leur propre entreprise. Elle est basée sur son travail mais a sa propre évolution et son propre parcours organique », a déclaré Cuse, qui conclut que malgré ses racines dans l’imprimé, lui et son partenaire créatif considèrent la série comme leur propre création. La deuxième saison de « Locke & Key » est maintenant disponible sur Netflix.