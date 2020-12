« Locke & Key »: 5 grandes différences entre les bandes dessinées et la série Netflix

Joe Hill est actuellement reconnu comme l’un des auteurs les plus éminents de fantaisie sombre et d’horreur. Malgré des comparaisons constantes avec le travail de son père, l’auteur prolifique Stephen King, Colline a réussi à donner à ses œuvres une voix qui leur est propre, en se concentrant sur des histoires à forte charge magique dans un monde qui fait ressortir le côté le plus sombre de l’être humain.

Ses histoires ne sont pas étrangères au médium audiovisuel. Le film « Cornes« Ou la série de AMC « NOS4A2« En sont des exemples clairs, mais cette fois nous allons nous concentrer sur »Locke et clé», Production exclusive du catalogue de Netflix qui, bien que n’ayant pas encore sorti sa deuxième saison, vient d’être renouvelée pour une troisième.

Écrit entre 2008 et 2012 et comportant des illustrations de Gabriel Rodriguez, « Locke et clé« Est une série de bandes dessinées avec six arcs narratifs qui racontent différentes histoires qui se produisent dans le Manoir Keyhouse, un endroit dans lequel un groupe de soldats rebelles pendant la révolution américaine a trouvé un portail vers une autre dimension.

La série suivrait de près les frères Locke: Tyler, Bode et Kinsey, qui avec leur mère Fille ils déménagent après le meurtre de Rendell, le père de famille. Dans leur nouvelle maison, ils entreraient en conflit avec une puissance maléfique à l’aide d’un mystérieux jeu de clés, chacune dotée d’un pouvoir spécial.

La première saison de cette série ressemble beaucoup à «Bienvenue chez Lovecraft», Premier arc narratif de la bande dessinée, il existe des différences très marquées entre les deux supports, qui, il faut le noter, se sont avérées plaire à Colline. Nous aborderons certains d’entre eux ci-dessous.

Les clés

Ce sont l’un des grands moteurs narratifs de la bande dessinée. La série parvient à peine à en résoudre le nombre et en présente un grand nombre à un rythme accéléré sans laisser le temps de traiter leurs fonctions, pratiquement une nouvelle pour chaque épisode. Ils prendraient même la licence pour présenter certains qui n’existent pas dans l’histoire originale.

L’équilibre entre l’horreur et la fantaisie

La série comique, en racontant l’étrange découverte par un groupe d’enfants et d’adolescents, offre un équilibre entre l’horreur et la fantaisie en montrant les horreurs que le Manoir Keyhouse il abrite dans son intérieur, qui en vient à avoir une portée mortelle pour les protagonistes.

Cependant, la production de Netflix semble supprimer une grande partie des éléments d’horreur (qui deviennent extrêmement graphiques) pour présenter une histoire centrée sur un décor fantastique suburbain.

Votre emplacement

Étant une histoire lovecraftienne, il est tout à fait logique que les bandes dessinées se déroulent dans la ville de Lovecraft, Massachusetts. La série a changé le paramètre en Matheson. C’est toujours une ville fictive, même si elle élimine une certaine touche de mysticisme dans l’histoire.

Personnages

Alors que la série de bandes dessinées présente une distribution assez étendue, qui est gérée avec un grand équilibre par Colline, La production de Netflix résumer ou créer de nouvelles identités afin que le spectateur puisse les identifier plus facilement.

Focus sur l’histoire

Dans ses dix épisodes, la série de Netflix aborde une grande partie du matériel entre les volumes 1 et 4, comme son premier épisode résume essentiellement le premier. Cela conduirait à ce que bon nombre de ses sous-parcelles ne fonctionnent pas très bien à l’écran. Par exemple, la bataille de Fille contre son alcoolisme, qui passe au second plan.