Locke et Key, saison 3 : première fois sur Netflix

L’ultime saison de Locke et Key arrive sur Netflix, clôturant l’une des histoires préférées des abonnés. Ensuite, voyez à partir de quelle heure il sera disponible sur la plateforme.

©NetflixLocke et Key, saison 3 : première fois sur Netflix.

Il n’est pas facile de classer Locke et Clé dans le vaste catalogue du service de streaming Netflix, puisqu’on y trouve de multiples titres qui sont de véritables phénomènes dans le monde entier, mais nul doute que grâce à son succès il a réussi à se maintenir ces dernières années. Cette semaine, ils lanceront sa troisième et dernière saisonculminant ainsi cette histoire développée par Carlton Cuse, Meredith Averill et Aron Eli Coleite, basée sur les bandes dessinées du même nom de Joe Hill et Gabriel Rodríguez.

Au moment de son renouvellement, Cuse et Averill ont déclaré sur Instagram qu’il s’agirait du troisième opus : « Une fois que nous avons commencé à travailler sur la série, nous avons estimé que trois saisons étaient la durée idéale pour mener à bien l’histoire de la famille Locke et de leurs aventures Keyhouse ». Son tournage a commencé mi-2021 et s’est terminé en septembre de la même année.

Dans cette dernière partie de l’histoire, la famille aimer découvrez plus de magie dans la Keyhouse, tandis qu’une nouvelle menace, sa plus dangereuse à ce jour, plane sur Matheson avec ses propres plans pour les clés. La saison 2 s’est terminée avec la défaite de Dodge, mais Frederick Gideon ne fait que commencer. Eden l’a convoqué et pendant une seconde, il a semblé qu’il allait être le chef, mais le capitaine l’a jetée dans les profondeurs de la fosse dont elle est sortie, avant de sortir par le portail pour faire l’enfer.

Pour les derniers épisodes, son casting principal sera de retour : Connor Jessup (Tyler), Emilie Jones (kinsey), JacksonRobert Scott (Présager), Darby Stanchfield (fille) et Aaron Ashmore (Dunkan). Avec la sortie de L’homme de sable Récemment, on pense qu’il pourrait y avoir un croisement dans le futur, mais jusqu’à présent, rien n’est confirmé et cela semble être quelque chose qui n’arrivera pas, selon Joe Hill, co-auteur des bandes dessinées.

+ Quand est-ce que Locke et Key saison 3 est-elle diffusée ?

Après un temps sans nouvelles pour le fandom de la série, lors de l’édition 2022 de Geeked Week il a été confirmé que la troisième et dernière saison de Locke et Clé sera disponible sur Netflix à partir de ce mercredi 10 août. Si vous vivez dans un pays d’Amérique latine, nous prévoyons que vous devriez vous lever tôt. Vérifiez votre horaire!

+ À quelle heure est la première de la saison 3 de Locke et Key sur Netflix

Nicaragua, Honduras, El Salvador, Costa Rica et Guatemala : 01h00

Mexique, Colombie, Pérou, Panama et Équateur : 02h00

Venezuela, Bolivie et Porto Rico : 03h00

Argentine, Chili, Paraguay, Brésil et Uruguay : 04h00

Espagne: 09h00

