Locke et Key : aura-t-il une saison 4 sur Netflix

Cette semaine, Netflix a créé le troisième volet de l’émission inspirée du travail de Joe Hill qui met en vedette Emilia Jones depuis 2018.

©IMDBLe roman graphique dont il s’inspire a été illustré par le Chilien Gabriel Rodríguez.

Début 2020, Netflix a créé sur sa plateforme une nouvelle proposition qui combine aventure pour adolescents et fantaisie qui captive souvent le jeune public. On parle de Locke et Cléune production basée sur le roman graphique écrit par Joe Colline et illustré par l’artiste chilien Gabriel Rodríguez. La production comprenait des personnages tels que Connor Jessup, Emilia Jones et Jackson Robert Scott comme ses principaux protagonistes, avec qui il n’a pas fallu longtemps pour figurer parmi les plus commentés du catalogue.

Ce mercredi, Netflix a créé sur la plateforme le troisième opus de Locke et Clé, qui est venu chargé de l’action et de l’aventure qui caractérisent si magiquement cette histoire dans laquelle un groupe de frères découvre des clés capables de réaliser des fantasmes imprévus, bien que cela ait bien sûr aussi des conséquences quelque peu dangereuses. En ce sens, la grande question concerne les plans du studio pour l’avenir de cette production.

Si vous vous demandiez si nous verrions plus d’épisodes de Locke et Clé à l’avenir, il est de notre devoir de vous informer que, malheureusement, ce qui a commencé à être vu à partir de ce mercredi était le point final de l’histoire de la série. En ce sens, aucun quatrième volet n’est annoncé et il ne semble pas non plus qu’ils vont produire un autre chapitre de cette production qui a mis si longtemps à pouvoir passer du roman graphique à un format action en direct.

Cependant, cela ne veut pas dire que si les ventilateurs font suffisamment de bruit, Netflix n’évaluons pas l’extension de cet univers inspiré des travaux de Gabriel Rodriguez et Joe Hill. Peut-être que cela ne suffira pas pour qu’il y ait une quatrième saison de Locke et Clé mais oui pour évaluer la possibilité d’ouvrir une nouvelle histoire, un spin-off centré sur l’un des personnages, qui pourrait bien être les frères locke, dans un autre contexte, ou présenter directement les touches à un autre groupe de caractères. Selon vous, qui devrait avoir son propre spin-off ?

+Les projets ratés de Locke et Key

Même s’il ne faut jamais perdre espoir et qu’on peut toujours penser que la série plébiscitée par les fans peut s’étoffer avec de nouvelles saisons ou des spin-offs, il faut aussi noter que le cas de Locke et Clé c’était très compliqué et a mis longtemps à se réaliser. À l’origine, Images universelles il avait obtenu les droits de faire une trilogie cinématographique qui n’allait nulle part. Puis il est apparu Hulu avec un pilote qui a été filmé (qui présentait JacksonRobert Scott en tant que protagoniste) qui n’a pas fini de convaincre le signal et a été annulé. Ce n’est que Netflix Il est apparu que le projet a finalement décollé. C’est pourquoi, oui le N rouge n’est pas impliqué, il serait étrange de voir plus d’histoires dans le monde de Locke et Clé.

