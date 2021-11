Locke and Key Saison 3: date de sortie, intrigue, bande-annonce, etc.

in

L’une des meilleures séries télévisées d’horreur américaines, l’émission n’a jamais déçu ses téléspectateurs et après la fin de la saison 2, les téléspectateurs attendent avec impatience la saison 3 et en attendent beaucoup après la saison 2.

Date de sortie de Locke et Key Saison 3

À l’heure actuelle, aucune annonce officielle n’a été publiée sur la date de sortie de l’émission. Cependant, l’annonce de la diffusion de la 3e saison a été achevée le 20 septembre 2021. Les téléspectateurs peuvent s’attendre à tout moment à la saison 3 de Locke & Key au cours des prochaines années.

Mise à jour de la bande-annonce

Pour l’instant, l’équipe à l’origine du projet n’a pas encore publié de bande-annonce ou de bande-annonce pour le film à venir, mais il devrait être disponible pour le public dans les prochains jours.

L’intrigue de Locke et Key Saison 3

La saison 3 commencera très probablement à partir du point où la saison 2 s’est terminée. C’était une conclusion merveilleuse dans la saison 2 et était très émouvant pour les fans. Il n’est pas surprenant que Tyler soit aux prises avec la perte de Jackie. De plus, Scot part pour une école d’art et Bode a des problèmes pour ne pas avoir sa mère au courant, avec ses clés magiques.

Il semble également que Tyler aimerait vivre une existence sans magie. Cependant il est évident que cela ne durera pas longtemps. Il y aura une catastrophe qui fera que Tyler sera probablement obligé d’utiliser la clé de mémoire à un moment donné dans un proche avenir.

Cependant, nous savons aussi que Captain Frederick Gideon, le premier Echo est sorti et ira sûrement aux Lockes. Il est sûr que ce sont eux qui sont responsables de sa mort et seront sûrement déterminés à se venger.

