« Locke and Key », saison 3: date de sortie de Netflix, ce qui se passe, acteurs, personnages et tout

Après la fin de la deuxième saison de la deuxième saison de « Serrure et cléDe toute évidence, un troisième volet du drame d’horreur surnaturel et des romans graphiques de Joe Hill et Gabriel Rodriguez est nécessaire pour continuer l’histoire de Tyler, Kinsey et Bode. C’est pourquoi Netflix a déjà confirmé le nouveau lot d’épisodes.

Apparemment, le géant du streaming est confiant que le programme progressera et que son deuxième opus sera bien accueilli par le public, puisqu’il a renouvelé la fiction pour une nouvelle saison fin 2020.

La série développée par Carlton Cuse, Mederith Averill et Aron Eile Coleite a commencé la production de sa nouvelle saison en mai 2021 et s’est terminée le 20 août 2021, comme l’ont confirmé Darby Stanchfield (Nina Locke) et d’autres acteurs à travers des publications sur Instagram.

QUE SE PASSERA-T-IL DANS LA SAISON 3 DE « LOCKE AND KEY » ?

A la fin de la deuxième saison de « Serrure et clé», Les frères Locke parviennent à vaincre Dodge, mais Eden parvient à survivre et se rend au puits pour réveiller Frederick Gideon avec l’intention d’obtenir plus de puissance. Cependant, après avoir été libéré, le puissant démon jette la jeune blonde dans le puits.

Pour le moment, les frères Locke ignorent le danger, même Tyler a décidé de ne pas utiliser la clé mémoire et d’avoir une vie normale, mais peut-être sera-t-il obligé de l’utiliser dans le prochain volet de la série Netflix.

De plus, les nouveaux chapitres pourraient aborder les secrets du vide derrière la porte noire et l’histoire du fer à murmurer démoniaque utilisé pour fabriquer les clés magiques.

Dodge est-il vraiment mort ou retourné dans le vide auquel il appartient ? Qui est le démon dans le corps de Frederick Gideon et que prévoit-il ? Tyler oubliera-t-il vraiment la magie ? Quels autres secrets la famille Locke cache-t-elle ? Ellie a-t-elle des informations sur la porte et les démons ? Comment êtes-vous revenu ? Où est Lucas ? Quelles sont les autres clés ? Quel rôle Josh et ses ancêtres joueront-ils ? Bode a-t-il utilisé la clé mémoire avec sa mère ? Telles sont quelques-unes des questions que le prochain volet de « Serrure et clé« Va falloir résoudre.

BANDE-ANNONCE SAISON 3 DE « LOCKE AND KEY »

La troisième saison de « Locke et clé« N’a pas encore de bande-annonce officielle.

Bande annonce de la saison 2 de « Locke and Key », série Netflix

ACTEURS ET PERSONNAGES DE « LOCKE AND KEY » 3

Ce sont les acteurs qui pourraient revenir pour une troisième saison de la série de Netflix.

Connor Jessup dans le rôle de Tyler Locke

Emilia Jones dans le rôle de Kinsey Locke

Jackson Robert Scott dans le rôle de Bode Locke

Darby Stanchfield dans le rôle de Nina Locke

Petrice Jones dans le rôle de Scot Cavendish

Laysla De Oliveira comme Dodge / Eco

Griffin Gluck dans le rôle de Gabe

Bill Heck dans le rôle de Rendell Locke

Aaron Ashmore dans le rôle de Duncan Locke

Sherri Saum dans le rôle d’Ellie Whedon

Thomas Mitchell Barnet dans le rôle de Sam Lesser

Kevin Alves dans le rôle de Javi

Hallea Jones dans le rôle d’Eden Hawkins

Asha Bromfield dans le rôle de Zadie Wells

Eric Graise dans le rôle de Logan Calloway

Félix Mallard dans le rôle de Lucas Caravaggio

Coby Bird en tant que Rufus Whedon

Kevin Durand comme Frédéric Gideon

Brendan Hines dans le rôle de Josh

Tyler décide de ne pas utiliser la clé mémoire et en confie la garde à ses frères Kinsey et Bode (Photo : Locke and Key / Netflix)

QUAND LA SAISON 3 DE «LOCKE AND KEY» SERA-T-ELLE SORTIE?

La troisième saison de « Locke et clé« N’a pas encore de date de sortie dans Netflix, mais il est fort probable que les nouveaux épisodes arriveront sur la plate-forme de streaming à un moment donné dans le 2022.