« Locke and Key »: la fin de la saison 2 expliquée Spoiler dans cette article

ATTENTION, ALERTE SPOILER. Après la mort supposée de Dodge, qui a en fait donné à Ellie son apparence pour poursuivre ses plans derrière la figure de Gabe, Tyler, Kinsey et Bode croient que le danger est passé et commencent à profiter de la magie des clés. . Mais dans la deuxième saison de « Serrure et cléIls découvrent de nouveaux secrets de famille qui les aideront à affronter le mal qui les guette.

Comme prévu, Gabe forme une alliance tristement célèbre avec Eden et ensemble, ils cherchent un moyen de forger de nouvelles clés. Avec l’aide de la clé fantôme, Dodge obtient des informations d’un ancêtre Locke, mais lorsqu’il met en pratique ce qu’il a appris, il échoue et perd tout son fer à chuchoter.

Pendant ce temps, Jackie commence à oublier la magie à l’approche de ses 18 ans, alors Tyler et Kinsey décident d’entrer dans l’esprit d’Erin, l’amie de son père, pour découvrir comment ils n’ont pas tout oublié lorsqu’ils sont devenus adultes. . Dans le processus, il parvient à réveiller Erin et découvre l’existence de la clé de mémoire.

QUE S’EST-IL PASSÉ À LA FIN DE « LOCKE AND KEY saison 2 » ?

Lorsque Gabe le découvre, il propose de trouver la clé avec Tyler, car il a besoin de Duncan pour récupérer ses souvenirs pour le forcer à forger sa clé tant attendue. Pendant ce temps, Bode rend visite au fils d’Ellie et découvre qu’il y avait deux Dodge cette nuit-là; et Kinsey se méfie de Gabe et Eden, alors il profite de son état d’ébriété pour entrer dans son esprit et découvre que son petit ami est en fait Dodge / Lucas.

Au festival d’hiver, Kinsey essaie de rester calme devant Gabe, car la clé trouvée par Bode et Duncan pourrait servir à vaincre Dodge. Cependant, les choses deviennent incontrôlables lorsqu’Erin vole le porte-clés et tente d’emprisonner Dodge. Eden intervient et sauve son allié, qui assassine le protecteur des clefs.

Le piège de Locke pour attraper Gabe ne fonctionne pas et Ducan est obligé de faire la clé pour faire venir plus de démons. Bien que Bode et son oncle parviennent à s’échapper, ils doivent combattre l’armée croissante de démons de Gabe.

Alors que les origines de la magie de la famille Locke sont révélées, Tyler et Kinsey essaient de protéger leurs proches avec la clé alpha, cependant, cela tue non seulement le démon mais aussi l’hôte.

Au cours de la bataille finale, Tyler parvient à utiliser la clé alpha pour poignarder Gabe. À leur retour à Keyhouse, ils rencontrent une femme qui ressemble à Dodge mais prétend être Ellie. Après l’avoir confirmé, les frères Locke reprennent leur vie et tandis que Tyler part en voyage pour quelques mois, Kinsey et Bode restent sous la garde des clés.

QUE SIGNIFIE LA FIN DE « LOCKE AND KEY » ?

A la fin de la deuxième saison de « Serrure et cléEden se dirige vers le puits pour réveiller Frederick Gideon avec l’intention de gagner plus de pouvoir. Cependant, après avoir été libéré, le puissant démon jette la jeune blonde dans le puits.

Pour le moment, les frères Locke ignorent le danger, même Tyler a décidé de ne pas utiliser la clé mémoire et d’avoir une vie normale, mais peut-être sera-t-il obligé de l’utiliser dans la prochaine saison de la série. Netflix, ce qui a été confirmé fin 2020.

De plus, les nouveaux chapitres pourraient aborder les secrets du vide derrière la porte noire et l’histoire du fer à murmurer démoniaque utilisé pour fabriquer les clés magiques.

Dodge est-il vraiment mort ou retourné dans le vide auquel il appartient ? Qui est le démon dans le corps de Frederick Gideon et que prévoit-il ? Tyler oubliera-t-il vraiment la magie ? Quels autres secrets la famille Locke cache-t-elle ? Ellie a-t-elle des informations sur la porte et les démons ? Comment êtes-vous revenu ? Telles sont quelques-unes des questions que le prochain volet de « Serrure et clé« Devrait répondre.