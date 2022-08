« Locke and Key », aura-t-il une saison 4 sur Netflix ?

La troisième saison de « Locke et Key » je sais première sur Netflix seulement le mercredi 10 août 2022, mais les fans du drame basé sur la série de bandes dessinées du même nom de Joe Hill et Gabriel Rodríguez demandent déjà un quatrième volet qui continue l’histoire de Tyler, Kinsey et Bode.

Dans les premiers épisodes, les trois frères Locke découvrent que leur nouvelle maison regorge de clés magiques qui leur permettent de faire des choses impensables comme voir ce qu’il y a dans sa tête ou séparer son esprit de son corps. Mais ils ne sont pas les seuls à connaître son existence et à vouloir utiliser son pouvoir.

Alors que dans la deuxième saison de « Locke et Clé« , avec un danger plus proche qu’ils ne le pensent, Tyler, Kinsey et Bode découvrent de nouveaux secrets de famille en se plongeant dans les pouvoirs et les mystères des clés.

Dans le troisième volet, la famille Locke découvre plus de magie alors qu’elle affronte un nouveau rival démoniaque qui veut prendre les clés à tout prix. Alors, y aura-t-il une quatrième saison de la série ? Netflix?

« LOCKE AND KEY » AURA-T-IL UNE AUTRE SAISON ?

La réponse courte est non. En avril 2022, le service de streaming populaire a annoncé que la troisième serait la dernière saison. de fiction avec Darby Stanchfield, Connor Jessup, Emilia Jones, Jackson Robert Scott, Laysla De Oliveira, Petrice Jones et Griffin Gluck.

À travers une déclaration, les producteurs exécutifs et showrunners Carlton Cuse et Meredith Averill ont évoqué la décision de conclure l’histoire de la famille Locke après 28 chapitres.

« Une fois que nous avons commencé à travailler sur la série, nous avons pensé que trois saisons étaient la durée idéale pour mener à bien l’histoire de la famille Locke et de leurs aventures Keyhouse. En tant que conteurs, nous sommes reconnaissants d’avoir eu l’opportunité de raconter notre version de l’incroyable histoire de Joe Hill et Gabriel Rodriguez exactement comme nous le voulions. Cependant, nous gardons les clés magiques pour notre usage personnel.», ont-ils souligné.

Bien qu’il y ait plus de trois numéros dans la série de bandes dessinées qui inspirent « Clé publicitaire Locke”, le plan initial de la série était toujours de ne faire que trois saisons. Alors, comment la saga magique s’est-elle terminée?

Averill a déclaré à Collider que les nouveaux épisodes se concentrent « plus dans la famille. Ils vont faire face à la plus grande menace qu’ils ont, à laquelle nous ayons encore dû faire face. Cela les rassemble vraiment d’une manière que nous n’avons jamais vue auparavant.”.