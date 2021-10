« Locke and Key » aura-t-il la saison 3 sur Netflix ?

La deuxième saison de « Locke and Key » Créé sur Netflix uniquement le vendredi 22 octobre 2021, mais les fans du drame d’horreur surnaturel et des romans graphiques de Joe Hill et Gabriel Rodriguez demandent déjà un troisième saison .

Le premier volet raconte l’histoire de trois frères Locke, qui, après la mort de leur père dans des circonstances étranges, déménagent avec leur mère à Keyhouse à Lovecraft, Massachusetts. Bientôt, les frères Tyler, Kinsey et Bode découvrent que la maison est remplie de clés magiques qui leur permettent de faire des choses impensables comme voir ce qu’il y a dans votre tête ou séparer votre esprit de votre corps. Mais ils ne sont pas les seuls à connaître son existence et à vouloir utiliser son pouvoir.

Pendant ce temps, dans la deuxième saison de fiction avec Darby Stanchfield, Connor Jessup, Emilia Jones, Jackson Robert Scott, Laysla De Oliveira, Petrice Jones et Griffin Gluck, avec le danger plus proche qu’ils ne le pensent, Tyler, Kinsey et Bode découvrent de nouveaux secrets de famille alors que ils plongent dans les pouvoirs et les mystères des clés. Alors y aura-t-il un nouvel épisode de « Serrure et clé« ?

Bande annonce de la saison 2 de « Locke and Key », série Netflix

« LOCKE AND KEY », AURA-T-IL UNE AUTRE SAISON ?

La reponse courte est oui. Il parait, Netflix est convaincu que la série progressera et que son deuxième volet sera bien accueilli par le public, puisqu’il a renouvelé la série pour un nouveau lot d’épisodes fin 2020.

La fiction développée par Carlton Cuse, Mederith Averill et Aron Eile Coleite a commencé la production de sa nouvelle saison en mai 2021 et l’a terminée le 20 août 2021, comme l’a confirmé Darby Stanchfield (Nina Locke) à travers un post sur Instagram.

Apparemment dans le dernier chapitre de la deuxième saison de « Locke and Key », le troisième volet se concentrera sur le combat de la famille Locke contre Frederick Gideon, la sinistre entité qu’Eden a libérée, pour le contrôle des clés.

Mais pour le moment, les frères Locke ignorent le danger, même Tyler part en voyage pour quelques mois et laisse Kinsey et Bode à la garde des clés. De plus, les nouveaux chapitres pourraient aborder les secrets du vide derrière la porte noire et l’histoire du fer à murmurer démoniaque utilisé pour fabriquer les clés magiques.

Les frères Locke parlent des pouvoirs des clés (Photo : Locke and Key / Netflix)

QUAND LA SAISON 3 DE «LOCKE AND KEY» SERA-T-ELLE SORTIE?

La troisième saison de Locke and Key N’a pas encore de date de sortie sur Netflix, mais il est fort probable que les nouveaux épisodes arriveront sur la plate-forme de streaming à un moment donné en 2022.