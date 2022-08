Locke and Key 3 débarque sur Netflix : résumé complet des deux premières saisons

Le prochain 9 aoûtune nouvelle saison de Locke et clé va venir a Netflix pour reprendre l’histoire pleine de magie et de secrets. Avec les performances de Darby Stanchfield, Emilia Jones et Connor Jessup dans les rôles principaux, un troisième volet de la série sera présenté dans lequel trois frères déménagent dans la maison d’enfance de leur père récemment assassiné, pour trouver un manoir plein de clés qui gardent les pouvoirs. Avant de découvrir la troisième partie, revoyez ici de quoi parlaient les premières émissions.

+ Résumé de la première saison de Locke&Key sur Netflix

La série originale de Netflix commence lorsqu’un homme reçoit un appel mystérieux. A la fin de la conversation, il enfonce enfin une clé dans son cœur, s’immolant par le feu et, par conséquent, sa maison. Après cet événement, nous rencontrons la famille Locke composée de sa mère Nina (Darby Stanchfield), son fils aîné Tyler (Connor Jessup), sa deuxième fille Kinsey (Emilia Jones) et son plus jeune, Bode (Jackson Robert Scott). Après le meurtre de leur père, ils arrivent au manoir particulier dans lequel il a grandi.

Le fils cadet découvre un puits où un être appelé « Écho » Il explique qu’il y a des clés magiques là-bas. Et, bien qu’initialement licencié, Bode parvient à retrouver les premières pièces. Essayant de le prouver devant ses frères aînés, il échoue à prouver le pouvoir que ces clés semblent avoir. Cependant, en l’exécutant sur un miroir, il y fait piéger sa mère et attire l’attention de ses proches. En échange d’aide, Eco demande les clés au garçon car, sinon, il est chargé de lui faire peur avec les menaces les plus terribles.

Tout change lorsque Bode découvre que ces clés doivent être placées sur le cou des gens et qu’en le faisant sur son propre corps, il peut se détacher et voyager dans ses souvenirs. De cette façon, les trois frères Locke commencent à accumuler différentes pièces qui sont appliquées à différentes fonctions et qui leur permettent de démêler un mystérieux passé familial.

Eco entretient un lien avec Sam, l’assassin du père de cette famille qui est aussi à la recherche de « la clé mentale ». Après lui avoir fourni des informations et lui avoir donné certaines instructions, le jeune homme entre finalement dans le manoir pour kidnapper les frères et leur mère. Cependant, ils utilisent une clé qui lui montre son passé. Sam prend conscience de ses actes et s’excuse, mais Eco semble le poignarder et prendre toutes ses clés.

Ils découvrent enfin qu’Eco est un démon qui cherche à ouvrir le porte oméga, un site qui cache un portail vers le monde d’autres esprits de son genre. Ce n’est pas la première fois qu’une telle chose se produit : dans la jeunesse du père des enfants, le démon a infecté son meilleur ami Lucas et causé la mort de ses deux amis. Et bien qu’à la fin de la saison, ils pensent s’être débarrassés d’Eco, la vérité est que c’était un autre de ses jeux mentaux et ils ont encore beaucoup à se battre.

+ Résumé de la deuxième saison de Locke&Key sur Netflix

L’histoire reprend dans la deuxième saison de Locke&Clé. À ce moment-là, Kinsey était dans une relation amoureuse avec Gabé, un camarade d’école. Ce que la jeune femme ignore, c’est qu’il n’est en réalité rien d’autre qu’Eco utilisant la fameuse Clé de Transformation. C’est-à-dire que cet adolescent avec qui il devient amoureux est précisément son ennemi. Il entretient également des relations étroites avec éden hawkinsune jeune femme qui a également été possédée par le diable et qui est maintenant devenue la grande méchante.

Ce n’est pas le seul conflit de Kinsey : aussi, les frères aînés de la famille Locke découvrent qu’en vieillissant, ils pourraient oublier le pouvoir secret de ces pièces. En ce sens, ils conçoivent un plan pour enregistrer toutes leurs expériences et s’assurer qu’ils n’oublieront pas ce que les clés sont capables de réaliser.

En même temps, ils découvrent que – bien qu’ils pensaient avoir vaincu Eco – il est en fait beaucoup plus proche qu’ils ne le pensaient. Bien qu’au début ils prétendent avoir découvert la vérité sur Gabe et Eden, une bataille commence finalement dans laquelle ils finissent par menacer de tuer le petit Bode si la famille Locke, y compris son oncle DuncanIls n’abandonnent pas la clé dont ils ont besoin pour mener à bien leur plan.

La famille Locke accepte, ils sont libérés et ils commencent à comprendre comment ils vont vaincre Gabe et Eden. Communiquant avec leurs ancêtres, plus précisément avec les forgerons des années 1700 qui ont créé ces clés, ils cherchent à construire une pièce qui chassera les démons des gens. Après un combat épique, ils parviennent à se libérer des pires méchants de cette série et à tout ramener à la normale. Ainsi, Tyler -le fils aîné- choisit d’oublier la magie des clés et de partir à l’université.

