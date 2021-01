Lockdown Legends Part 5: Technologie qui m’a permis de surmonter l’exploit de verrouillage. Sony, SoundMAGIC, Xbox, Samsung, Google

Sheldon Pinto01 janv.2021 09:35:39 IST

Note de l’éditeur: Cette histoire est partie d’une série à propos des gadgets et appareils technologiques qui ont aidé Team tech2 et certains de nos amis à traverser la pandémie, le verrouillage et l’année 2020 en général.

S’il y a une chose que le verrouillage nous a apprise, c’est que nous avons plus besoin de technologie que nous ne l’aurions jamais pensé. En 2020, chaque gadget de rechange dans ma maison avait un but, que ce soit mon vieux Motorola Moto G (2012) en lambeaux avec un appareil photo cassé (qui servait de lecteur multimédia à mon neveu), ou quelque chose comme un simple haut-parleur Bluetooth qui était idéal pour les appels vidéo en famille et les fêtes d’anniversaire Zoom.

Cependant, la technologie a non seulement aidé au divertissement et au travail, mais a également servi d’outil pour nous aider à surmonter les mauvaises choses qui se sont produites pendant le verrouillage. Ma grand-mère est décédée (au Karnataka) et toute ma famille (Mumbai et ailleurs) n’a eu d’autre choix que d’assister à ses funérailles et à son enterrement via un flux Facebook en direct privé.

Mon neveu de 4 ans connaît maintenant les raccourcis clavier pour un appel Zoom, parce que l’école. Et mon père et ma mère savent maintenant utiliser GPay, quelque chose dans lequel ils ne se seraient jamais aventurés sans la pandémie.

Et alors que j’étais coincé à la maison avec ma famille de 9 personnes, j’ai également dû trouver des moyens de m’isoler d’eux, car le travail continue et vous pouvez vous sentir un peu claustrophobe entre les 4 murs de votre appartement, surtout lorsque vous êtes coincé là-bas pendant des mois.

Pour travailler, j’avais besoin de me concentrer et de me concentrer. Et non, je ne suis pas le genre de personne qui peut travailler avec de la musique en arrière-plan. J’ai besoin de mon silence!

Vivre à côté d’une route principale dans un appartement de la ville de Mumbai signifie beaucoup de bruit de la circulation (verrouillage ou non). Cela, avec le chaos de 3 autres membres de la famille qui discutent constamment de leurs appels de travail respectifs et de 2 enfants, se traduit par un chaos total dans un appartement de 2 BHK. Dans cette maison chaotique remplie de bruit, j’étais heureux d’avoir déjà acheté le casque Sony WH-1000XM3. Bien qu’ils aient fait du bon travail en me laissant dormir paisiblement sur les vols intérieurs et internationaux (en temps non COVID), ils ont également émis un très bon son. Je ne suis pas audiophile, mais j’ai utilisé de meilleurs équipements audio au fil des ans. Pourtant, rien ne vaut les XM3 en ce qui concerne la suppression du bruit, et je suis heureux de les avoir avec moi pendant le verrouillage.

Les écouteurs filaires SoundMAGIC E10C sont un autre produit audio qui est devenu étrangement utile à une autre fin. Je les ai initialement achetés pour les brancher sur ma manette Xbox pour un son de base tout en jouant à des jeux. Mais grâce au verrouillage, je les ai trouvés extrêmement utiles sur les appels Zoom liés au travail, car un micro filaire bat un casque Bluetooth en termes de clarté et de prise en main. Mis à part le contrôleur Xbox et les brancher sur mon ordinateur portable, ils ont également fourni un très bon son pour quelque chose qui ne coûte que Rs 1749.

Un appareil que j’ai eu la chance d’avoir avec moi pendant le verrouillage était le Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Envoyé pour examen, il a été laissé pour compte pendant un certain temps, assez longtemps pour que je le laisse tomber et que je craque le verre (cela fonctionnait toujours bien après la chute). Lors de son examen, j’ai fini par l’utiliser pour prendre des photos de mes produits. Je préfère utiliser les smartphones car je déteste bouger avec des caméras pour une image qui va être compressée pour le Web. Il possède un beau capteur de 108 MP qui aide vraiment à faire ressortir les détails, peu importe ce que vous photographiez. Le zoom optique 5X stabilisé OIS s’est également avéré très utile pour la même chose. Bien qu’il s’agisse de l’un des smartphones Android ultra-premium les plus performants du marché, j’attends toujours que Samsung présente une variante Snapdragon de ses produits phares pour le marché indien.

Je passe à un côté plus léger des choses, c’est ma Xbox One X. J’ai acheté la Xbox One X vers décembre 2019 uniquement parce que je voulais l’essayer après m’être tenu aux jeux PlayStation et PC pendant mes études universitaires. J’ai décidé d’acheter une Xbox après avoir vendu ma toute nouvelle Nintendo Switch qui était un achat impromptu, après avoir cédé au battage médiatique et avoir regardé beaucoup de collègues jouer dessus pendant des années. Pour faire court, je n’aimais tout simplement pas les clés numériques agitées du Switch.

Je suis content d’avoir eu la console Xbox avec moi pendant le verrouillage. Les jeux m’ont transporté des quatre murs de ma chambre à explorer le Royaume-Uni (en Forza Horizon 4), dans les marais de Russie (avec Mudrunner), aux États-Unis (L’équipage 2) et à n’importe quelle piste de course avec laquelle je voulais Assetto Corsa. Oui, j’adore les courses et les jeux en monde ouvert. Ils m’ont détourné du monde chaotique qui m’entourait non seulement chez moi, mais aussi des nouvelles déprimantes liées à Corona. Bref, c’était un bon point de vente et je suis content de l’avoir avec moi pendant ces jours.

Ceux qui me connaissent sauront aussi que je ne suis pas une personne physique. Mais étant donné ma posture détériorée pendant le verrouillage, j’ai dû faire une certaine forme d’exercice. Une fois les normes un peu assouplies, j’ai commencé à faire des promenades rapides (vous ne vous attendiez pas à ce que je fasse du jogging, n’est-ce pas?). Et étant donné que c’était la première fois que je commençais une activité physique, je devais la suivre. Comme je ne suis pas un être humain normal qui reste avec 1 smartphone pendant un an (je passe de 4 en un mois), j’avais besoin d’un outil capable de suivre et de sauvegarder mes données dans les écosystèmes d’appareils.

Alors j’ai choisi Google Fit comme moyen de suivre mon activité quotidienne. Sans une montre intelligente alimentée par WearOS, il s’agit d’un outil de suivi de la condition physique de base qui garde un onglet de votre activité à l’aide du suivi de localisation et des capteurs intégrés du téléphone. Cela ne vous donnera pas trop de détails sur vos activités sans un bracelet de fitness pris en charge ou une montre, mais cela m’a donné les statistiques de base dont j’avais besoin (pour rester motivé) ainsi qu’un peu de précision pour suivre mes progrès.

En bref, la technologie m’a gardé occupé, isolé, motivé et sain d’esprit pendant le verrouillage. La désintoxication numérique peut faire une promenade!

.

