Lockdown Legends Part 3: Une technologie qui m’a permis de terminer l’exploit de 2020. Amazon Echo Show 8, Apple Watch SE, Dyson Pure Hot + Cool

Nandini Yadav31 déc.2020 19:31:33 IST

Note de l’éditeur: Cette histoire est partie d’une série à propos des gadgets et appareils technologiques qui ont aidé Team tech2 et certains de nos amis à traverser la pandémie, le verrouillage et l’année 2020 en général.

Après avoir passé près de 300 jours à l’intérieur en 2020, mon esprit, mon corps et mon âme ont vécu le chaos de plusieurs manières. Travailler, dormir, manger, vivre dans le même espace pendant tant de jours a fait paraître ma maison plus petite, j’ai vécu un épuisement professionnel et ce n’était pas facile de continuer. Mais, je l’ai fait, parce que ma maman n’a pas soulevé de lâcheur (J / K, quittez si vous devez le faire. Aucune pression. Ce qui vous rend heureux!) Alors que j’étais l’un des rares chanceux à avoir passé cette quarantaine à la maison en famille, nous oublions souvent notre privilège sur le moment, et ainsi de suite à diverses occasions, je me suis tourné vers la technologie pour le confort et la santé mentale.

Alors qu’en tant que journaliste technique, j’utilise souvent plusieurs types d’appareils à la fois, 2020 n’était pas exactement la même chose pour moi professionnellement, donc ma dépendance était plus orientée vers certaines technologies que vers d’autres. Et à la fin de l’année, je veux donner d’énormes accessoires à mon Amazon Echo Show 8 et à mon Apple Watch SE, pour me divertir et me pousser à rester en bonne santé.

Depuis le début du verrouillage et à ce jour, ma journée commence avec Alexa me réveillant jusqu’à Ganesh Atharvashisha et Mahishasurmardini Stotram, suivi des meilleurs tubes aux États-Unis, puis je continue à expérimenter et à explorer la musique toute la journée.

Mon Echo Show 8 se trouve sur mon bureau. Il est allumé tôt le matin et ne s’arrête que le soir lorsque je regarde des émissions à la télévision, et parfois il joue jusqu’à ce que je m’endorme.

Honnêtement, je n’ai jamais été aussi au courant de chaque chanson sortie en France et aux États-Unis. En 2020, j’entends de nouvelles chansons le jour de leur sortie – 2019 Nandini serait tellement impressionné par 2020 Nandini.

L’Echo Show 8 a été un merveilleux compagnon. J’aime particulièrement l’appareil parce que j’ai toujours voulu un haut-parleur intelligent avec un écran car il sert également d’horloge, vous pouvez regarder des vidéos dessus, regarder les actualités, lire les paroles. Cependant, avec l’ancienne génération Echo Show, vous ne pouviez pas éteindre l’appareil photo, ce qui me mettait un peu mal à l’aise d’avoir l’appareil dans ma chambre. Mais l’Echo Show 8 est livré avec un obturateur pour l’appareil photo, alors j’aime garder l’appareil photo fermé et éteindre le micro après avoir trouvé ma liste de lecture pour la journée.

Mon autre appareil héros pendant le verrouillage était mon Apple Watch SE. Pendant le verrouillage, certains d’entre nous – inconsciemment – et beaucoup d’entre nous – heureusement – sont devenus des êtres sédentaires. Les entraînements à domicile ne sont pas faciles à suivre lorsque vous vivez dans des appartements; vous ne voulez pas déranger vos voisins du bas. Et les séances d’entraînement sont encore plus difficiles à suivre lorsque vous vivez dans un endroit comme Delhi et que l’hiver est arrivé.

via GIPHY

Avec Apple Watch SE, les anneaux de fitness m’ont gardé motivé. J’avais un objectif à atteindre. Et même si je ne pouvais pas m’entraîner correctement, rester debout pendant une minute toutes les heures, respirer consciemment et compter les pas m’a vraiment aidé à intégrer une activité physique dans ma journée. De plus, si je suis honnête, la montre vous fait presque honte parfois avec les invites «Vous n’avez fait aucun entraînement hier», et j’ai peur d’être qualifié d’échec comme ça.

En plus de me garder actif, l’Apple Watch SE m’a aidé à briser le cercle vicieux des grands, moyens et petits écrans.

Réveillez-vous

petit écran

écran moyen

petit écran

écran moyen

écran moyen

grand écran

petit écran

petit écran

petit écran

dormir – philip matarese (@philorphilip) 3 avril 2019

La smartwatch me permet d’assister à la plupart de mes notifications et appels. Cela m’a également aidé à réduire le temps que je passais à faire défiler sans réfléchir Instagram. Je me concentrais beaucoup mieux sur le travail les jours où je portais ma montre.

Et enfin, un gadget qui est malheureusement devenu vital pour un style de vie de qualité dans une ville comme Delhi – un purificateur d’air.

Si je dois absolument trouver une lueur d’espoir dans tout le désordre qu’a été 2020, je dirais que je pense que j’ai respiré plus d’air pur cette année que par le passé. Depuis mars 2020, les purificateurs d’air de ma maison fonctionnent 24h / 24 et 7j / 7. Je peux compter sur mes doigts le nombre de fois où j’ai quitté la maison en 2020. Ma congestion hivernale annuelle (sonne comme un festival, car elle revient vraiment comme prévu chaque année) était bien plus douce que ce à quoi je suis habitué. J’ai également contracté le COVID-19 en octobre, et bien qu’il n’y ait aucune preuve médicale que cela fonctionne, j’ai vraiment le sentiment que l’air pur de ma maison m’a aidé à me rétablir. Avec l’arrivée des hivers, j’ai également utilisé le purificateur d’air comme appareil de chauffage, ce qui a été crucial pour survivre aux hivers de Delhi enfermés dans la maison toute la journée.

Imaginez ceci: je me réveille, je mets mon Apple Watch SE, mon Amazon Echo Show 8 joue ma musique préférée, ma chambre n’est pas couverte de smog, il ne gèle pas à 8 degrés, je danse autour de ma chambre, je médite et je respire consciemment, je me concentre sur mon travail (tout en écoutant de la bonne musique), je danse encore plus joyeusement une fois mon travail terminé, ma forme physique se rapproche des objectifs quotidiens et je termine ma journée heureuse, divertie et confortable. Ce n’est pas une vie que je peux prendre pour acquise!

Lisez aussi:

Lockdown legends Part 1: La technologie qui m’a permis de surmonter l’exploit de verrouillage. Apple, iRobot et Fujifilm

Lockdown Legends Part 2: Technologie qui m’a permis de réussir l’exploit de verrouillage. Galaxy Tab A7, écouteurs Vivo TWS Neo, Mi Watch Revolve

Lockdown legends Partie 4: La technologie qui m’a permis de surmonter l’exploit de verrouillage. Ordinateur portable Dell Inspiron, iQOO 3, écouteurs JBL

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂