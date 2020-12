Lockdown Legends Part 2: Technologie qui m’a permis de réussir l’exploit de verrouillage. Galaxy Tab A7, écouteurs Vivo TWS Neo, Mi Watch Revolve

Priya Singh29 déc.2020 10:02:33 IST

Note de l’éditeur: Cette histoire fait partie d’une série sur les gadgets et appareils technologiques qui ont aidé Team tech2 et certains de nos amis à traverser la pandémie, le verrouillage et l’année 2020 en général.

«Tu travailleras maintenant à domicile», semblait dire la Terre.

La personne paresseuse à l’intérieur de moi a crié de joie quand j’ai appris que nous travaillerions de chez nous pendant quelques jours. Je veux dire, l’idée de travailler à la maison avec des pantalons de survêtement et des pantoufles toute la journée m’allait inévitablement scintiller dans mes yeux, car mon emploi du temps prépandémique prévoyait de me réveiller tôt et de me précipiter au bureau à 7 heures du matin.

Je ne savais pas que derrière l’euphorie initiale se trouvait une année pleine de tout sauf de joie. Être enfermé dans des maisons, regarder des fringales Netflix comme une pomme de terre de canapé, manger du stress, faire du pain aux bananes, siroter une dégustation amusante kadhacomme et suivre religieusement la situation du COVID dans le monde jusqu’à ce que nous ne puissions plus le supporter: c’est à quoi ressemblait la majeure partie de l’année. Mais nous avons rampé hors de cette tourmente de peur, d’anxiété et de folie pour remettre nos vies sur les rails et s’adapter à la «nouvelle normalité».

De cet incendie de poubelle d’un an, sont sorties quelques bonnes choses – notre relation avec les gadgets a changé pour toujours. Sans conteste, mes gadgets sont les choses les plus importantes qui m’ont gardé sain d’esprit au cours des derniers mois. Les trois principales légendes du verrouillage qui ont aidé à traverser cette année folle sont mes écouteurs Vivo TWS Neo, Samsung Galaxy Tab A7 et Mi Watch Revolve.

Mes quelques bons souvenirs du verrouillage m’incluent en chantant Bella Ciao et Taylor Swift’s Folklore des traces au sommet de mes poumons. Faire un zillion de plats pour la énième fois ne me semblait pas si déprimant quand j’avais de bons écouteurs TWS Neo avec une batterie longue durée à ma disposition. Brancher les écouteurs et écouter l’EDM après avoir augmenté le volume tout en se promenant sur la terrasse me semblait une escapade parfaite.

Comme nous ne pouvions pas visiter les gymnases, ces écouteurs étaient aussi mon compagnon lorsque je travaillais dans ma chambre, pour créer l’ambiance. Pour ceux qui pensent qu’il est préférable de jouer de la musique forte sur les haut-parleurs, il est évident que vous n’avez pas de frères et sœurs plus jeunes prétendant assister à des cours en ligne dans la pièce voisine. Ces écouteurs sont pratiques, ne prennent pas trop de place sur un bureau, sont confortables pour une utilisation continue et ne sont pas mal à regarder. Alors voilà, c’est une chose que je ne lâcherai pas de sitôt.

Un autre gadget indispensable était mon Galaxy Tab A7. Après des cycles d’anxiété, de tristesse et ainsi de suite, j’ai aussi commencé à me sentir FOMO quand j’ai réalisé que je ne pouvais pas assister au mariage de ma colocataire à cause des restrictions de voyage. Les appels vidéo depuis l’écran de mon smartphone étaient une petite consolation. Heureusement, la Galaxy Tab A7 a sauvé la mise. Non seulement pour moi, mais toute ma famille a pu assister virtuellement au mariage. L’onglet a également aidé ma mère et moi quand nous avons décidé de mettre le feu à toutes ces économies de verrouillage en achetant en ligne pour une rénovation de maison, des robes, des chaussures et autres.

Passer de 9 à 10 heures par jour assis au même endroit devant l’ordinateur portable peut être étonnamment épuisant et frustrant – même à la maison – mais c’est ainsi que je passe encore mes jours de semaine. En tant que critique, j’aime écrire des critiques la nuit avec une tête claire. Cet onglet a rendu l’écriture, la recherche et même l’observation excessive tout en étant recroquevillé dans son lit sans effort. La lecture des romans de Nicholas Sparks a également été une étape pour moi pendant ce verrouillage. J’avais l’habitude de transporter l’onglet dans la maison, à la recherche d’un endroit calme pour lire. Avec une batterie qui dure facilement 8 à 10 heures, un son puissant, une luminosité suffisante et un poids léger, la Galaxy Tab A7 a été un excellent compagnon de verrouillage.

Pendant ce temps, j’ai également utilisé le Mi Watch Revolve (Critique) pour suivre ma santé en me montrant le nombre de pas effectués, le niveau de stress, les calories brûlées, surveiller mon sommeil, mon niveau d’énergie et envoyer des rappels constants pour me lever et m’étirer pendant mes longues heures de travail. Bien que la montre ne soit pas très confortable à porter en raison de sa taille énorme, elle a fait partie de ma liste Lockdown Legends car elle était constamment à mon poignet, me motivant à quitter mon cul paresseux et à m’entraîner un peu. Des promenades en soirée d’une heure et des séances d’entraînement fréquentes sont devenues une partie de mon emploi du temps quotidien grâce à cette montre intelligente.

Après avoir lu la nouvelle souche COVID-19 au Royaume-Uni et en Afrique du Sud, j’ai l’impression que le travail de la culture domestique ne va nulle part de si tôt. Il est préférable que nous équipions nos maisons et notre bureau à domicile en conséquence, et que nous gardions nos Lockdown Legends à portée de main.

