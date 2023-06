Loch Henry de « Black Mirror », est-il basé sur une histoire vraie ?

Lo de Manuela Jet de Lin pur lav Begur Naturel Bleu nuit 140x200

Le lin sait tomber, et il l'a d montr tout au long de l'histoire, en signant des papiers ronds et essentiels depuis qu'il tait le roi des bases pour habiller Cl op tre et les Egyptiens, depuis qu'il a pris la place du papier, jusqu' sa d couverte, comme base pour l' criture pendant sept si cles, ou est devenu une toile pour les peintres de la Renaissance, commencer par Titien.Apr s avoir travers l'histoire avec un tel poids, il est tomb entre nos mains, nous l'avons choy comme il le m rite et nous l'avons lev au podium absolu de nos fondamentaux. Qu'il soit blanc, gris ou beige, il s'est install dans notre vie et dans notre peau. Jet de lin lav en couleur naturelle avec surjet bleu nuit.Le lin p se 390 gr/m , ce qui lui assure une grande solidit et qualit .Le linge a un traitement de lavage et de teinture en v tement. Fabriqu en Espagne.