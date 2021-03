Location plus longue sans engagement? Free2Move propose «Car On Demand»

Présent au Portugal, jusqu’à présent, dans le secteur de l’autopartage, Free2Move, société aujourd’hui appartenant au groupe Stellantis, vient d’ouvrir un nouveau segment d’activité dans notre pays: le «Car On Demand», des véhicules de service de location de voitures pour des périodes plus longues de temps. Disponible maintenant à partir de ce mois de mars.

Après une phase de test menée en France et que l’entreprise a jugée réussie, avec plus de 30 000 contrats signés, voilà, Free2Move étend son activité au Portugal, avec le lancement du programme «Car On Demand». Service destiné à la fois aux particuliers et aux professionnels, qui ont besoin d’utiliser un véhicule pendant plusieurs mois et sans engagement de durée.

Dans un communiqué, Free2Move propose ce nouveau service, basé sur deux formules d’utilisation: un abonnement mensuel sans fidélité ni restrictions, incluant une assurance à partir de 350 € / mois, et un contrat d’une durée moyenne de 6 ou 12 mois, à partir de 299 € / mois.

Ainsi, et toujours en fonction des besoins du client en termes de temps, de budget et de kilométrage souhaité, c’est la personne qui choisit la formule d’abonnement qui lui convient le mieux. Il en va de même pour le véhicule, en fonction de la disponibilité disponible sur la plateforme en ligne Free2Move.

Par ailleurs, en ce qui concerne les véhicules disponibles, la société souligne que l’offre comprend les derniers modèles des marques du groupe Stellantis, dans les moteurs les plus variés – thermiques, électriques ou hybrides.

En effet, et comme vous pouvez également le voir dans le relevé, le client a même la possibilité de changer de véhicule quand il le souhaite, de modifier le kilométrage mensuel ou même de faire une pause entre deux véhicules.

De plus, vous pouvez également arrêter de vous abonner à tout moment, sans pénalité.

Free2Move rappelle également que cette bonne option est une excellente solution, même pour tous les conducteurs qui souhaitent, par exemple, tester un véhicule électrique, avant de se décider. D’autant que Free2Move lui-même peut les accompagner dans cette transition énergétique et, en particulier, dans l’installation de bornes de recharge. Ou, dans le cas spécifique des entreprises, via des solutions Business Solutions.

«Car On Demand est un produit en adéquation avec son époque, compte tenu de son caractère flexible», fait valoir la PDG de Free2Move Brigitte Courtehoux, ajoutant que le service est «particulièrement adapté au marché portugais, pour lequel la voiture continue à avoir une valeur élevée. «

«Il est important pour nos clients de savoir que nous avons la capacité de nous adapter rapidement à leurs besoins. Nous sommes heureux de pouvoir proposer cet abonnement à nos clients portugais sans fidélité. », Conclut le même responsable.

