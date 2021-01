Les vacances sont sans aucun doute le meilleur moment pour se chouchouter et faire le vide ! Toutefois, afin de profiter de ses vacances il est essentiel de passer par une bonne organisation de ces dernières. Cette organisation ne peut être réussie sans passer par un bon choix du lieu de vacances. En effet, un mauvais choix de sa location de maison de vacances peut rapidement transformer votre séjour en un véritable cauchemar !

Comment choisir la bonne location pour ses vacances ?

En matière de logement de vacances, les hôtels se retrouvent clairement détrônés ! En effet, de plus en plus de voyageurs préfèrent investir leur budget dans la location plutôt que de se rendre à un hôtel. Bien que cette option de location offre moins de service, elle reste moins onéreuse, permettant ainsi d’économiser sur son budget mais aussi de bénéficier d’une plus grande liberté.

Afin de tirer profits des nombreux avantages de la location, il est essentiel de procéder à un choix stratégique de cette dernière. Voici les principaux critères à prendre en considération pour choisir la meilleure location de maison de vacances :

Villa, appartement ou camping ?

Avant de consulter les différentes offres de location, il est primordial de définir le type de bien recherché pour son séjour. En effet, pour un séjour entre amis ou en famille, il est préférable d’opter pour une villa afin de disposer de l’espace nécessaire. En contrepartie, un appartement en ville permet de faciliter l’accès aux différents sites touristiques.

Enfin, il est possible de retrouver des campings proposant des mobil-homes peu couteux mais tout aussi confortables.

Choisir son locataire

Opter pour des annonces sérieuses telles que celles retrouvées sur des sites proposant des offres de location de particulier à particulier. Sur ce type de plateforme, on retrouve des offres sérieuses ainsi que des paiements sécurisés.

Consulter les avis

En optant pour les sites de location cités précédemment, il est judicieux de consulter les avis et commentaires affiliés à l’annonce choisie. Généralement fiables, ces avis permettent de savoir si les engagements de l’annonce sont respectés.

Évaluer ses besoins

En couple, en famille ou entre amis, les besoins différent en fonction de la situation. De ce fait, il est nécessaire de faire le point avec les personnes partageant le même logement avant de s’engager. Commencez votre recherche en établissant le budget par personne. Pensez à la taille du logement, les différents espaces communs, le nombre de chambres et de salles de bain…

La piscine

Profiter du soleil loin des plages bondées de monde, c’est possible ! Pour cela pensez à opter pour la location d’une villa avec piscine. Toutefois, avant de procéder à cette location, il est nécessaire de vérifier les points suivants :

L’entretient de la piscine : en raison de son usage quotidien, une piscine aura besoin d’un entretient régulier. Vérifiez au niveau des clauses de réservation la délégation de l’entretient de cette dernière,

la profondeur : spécialement si vous avez des enfants en votre compagnie afin d'assurer leur sécurité et éviter tout accident pouvant transformer votre séjour en drame,

le système de sécurité : variant d'un pays à un autre, les alarmes et barrières d'une piscine sont décisifs lors d'un séjour avec des enfants ou des animaux.

Les loisirs et commerces à proximité

Si vous préférez profiter de vos vacances pour bouger, faire du sport et tester de nouvelles activités, pensez à réserver un site qui soit proche des différents lieux pour pratiquer ces activités. De plus, il est préférable de choisir un endroit à proximité des différents commerces, restaurants, pharmacies et autres afin de joindre l’utile à l’agréable.

Qu’en est-il du contrat de location ?

Une fois sa maison de location choisie et après s’être entretenu avec le locataire, il est important de s’intéresser au contrat de location ! Pensez à lire minutieusement toutes les clauses du contrat et plus particulièrement les conditions imposées : le jour d’arrivée, de départ, les charges, les taxes imposées pour le séjour, toutes les modalités de restitution, les différentes conditions d’annulation…

En règle générale, il est conseiller de se méfier des annonces trop attractives ou des locations sans établissement de contrat.