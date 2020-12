Localisation du portail de The Walking Dead à Fortnite

Voulez-vous voir le portail de The Walking Dead dans Fortnite? Nous vous montrons son emplacement sur la carte. Les zombies arrivent!

Daryl et Michonne de The Walking Dead ont été montrés il y a quelques jours. L’arrivée de ces deux-là à Fortnite ne peut pas prendre longtemps. Hier, on a découvert que dans Fortnite Chapter 2 Season 5, il y a un portail qui s’ouvre et se ferme si nous nous approchons ou essayons de voir au-delà. De plus, à son ouverture, des dizaines de zombies sonnent qui veulent nous poursuivre. Très probablement, Daryl et Michonne sortiront de ce portail.

Dans la vidéo, vous avez l’emplacement de ce portail The Walking Dead. On ne peut pas non plus faire grand-chose, mais si vous voulez aller le voir de vos propres yeux, vous avez les indications pour y arriver. N’oubliez pas qu’au cours de la semaine, nous avons frappé très fort Fortnite Chapter 2 Season 5 sur notre chaîne Twitch. Et que sur YouTube, vous aurez également des vidéos, des gameplays et des guides du grand Battle Royale d’Epic Games.