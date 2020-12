Localisation des sœurs Lerion dans Assassin’s Creed: Valhalla

Les sœurs Lerion dans Assassin’s Creed: Valhalla sont trois ennemis redoutables qui nous donneront une belle récompense: l’armure de Thor.

Dans Assassin’s Creed: Valhalla, nous devons être puissants. Le niveau de difficulté est déséquilibré et, selon la zone, nous aurons du mal à vaincre les ennemis. REMARQUE: vous pouvez trouver plus de guides vidéo sur notre chaîne YouTube.

Les sœurs Lerion sont trois ennemies un peu compliquées, mais la récompense qu’elles nous donnent en vaut la peine. L’une des astuces pour les vaincre rapidement et obtenir leurs récompenses est de rendre le jeu facile. Dans les vidéos ci-dessous nous avons joué en mode difficulté normal, et en supprimant Cordelia, les deux autres sœurs Lerion ne nous ont pas coûté cher.

Pour mettre fin à sa vie, la première chose que nous avons faite est de déverrouiller la carte de compétences. Jouez en toute sécurité et déverrouillez d’abord toute la carte pour accéder aux mises à niveau d’Eivor. De cette façon, vous aurez plus de vie, plus de barres pour utiliser des attaques spéciales et la possibilité de ralentir le temps si nous esquivons à temps. Quelque chose de similaire à ce que nous avons vu dans Zelda: Breath of The Wild et qui nous aidera beaucoup.

Cela dit, dans ce post, vous avez les vidéos des trois confrontations contre Goneril, Regan et Cordelia. Le premier, Goneril, utilisera le poison pour saper nos vies, alors restez à l’écoute et préparez-vous. Regan utilise le feu. C’est la deuxième sœur. En théorie plus difficile que Goneril, mais cela a été plus facile pour moi. Le mal de tête vient avec Cordelia.

Cordelia utilise la puissance de la foudre et a une puissance d’attaque de plus de 300. Nous devrons être très forts dans le jeu pour la vaincre, même s’il n’est pas impossible de l’éliminer. Cordelia a un modèle d’attaque très marqué qui fonctionne contre elle. Le problème est que cela prend beaucoup de vie. Un échec et c’est la mort. Dès qu’il rend ses attaques imparables, marquées en rouge, esquivez et profitez du temps de ralentissement pour attaquer. Un autre très bon geste est de créer un compteur avec le bouclier dont nous disposons.