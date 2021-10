Localisation des 4 transports de Far Cry 6 pour atteindre n’importe quelle destination plus tôt.

Se promener dans Yara n’est pas facile. Nous vous indiquons l’emplacement des 4 transports dans Far Cry 6 pour atteindre n’importe quelle destination plus tôt.

À Yara, nous pouvons monter à bord d’une multitude de véhicules et d’animaux, tels que des chevaux, pour rendre nos déplacements plus supportables. Cependant, bien que presque tous les véhicules soient disponibles pour être expropriés par nous pour être utilisés à loisir, le jeu nous dispense de certains véhicules d’avoir sur notre propriété et de les appeler quand nous le voulons. Par conséquent, aujourd’hui dans 45Secondes.fr, nous vous dirons la localisation des 4 transports de Far Cry 6 pour que vous puissiez conduire avec vos amis.

En quoi les transports sont-ils différents des autres véhicules de Far Cry 6 ?

La première chose, la disponibilité. Alors que le reste des montures et des véhicules du jeu, nous devrons les voler – et ils disparaîtront après les avoir laissés traîner – ces transports peuvent être invoqués à partir de la roue des armes. Une compi de la résistance l’amènera à l’endroit où nous sommes afin que nous puissions la diriger et faire des ravages sans contrôle.

Pour les adultes, ce sont des véhicules que nous pouvons personnaliser et assembler avec des pièces et des couleurs d’autres véhicules que nous mettons au rebut lorsque nous les volons et les emmenons à certains points de la carte. À tel point que nous pouvons les équiper de défenses qui renverseront des véhicules ennemis ou des armes montées de différentes propriétés qui les transformeront en dangers aussi redoutables qu’un char bien équipé.

Au cours de notre exploration de l’île, nous trouverons des coffres, des missions et des tests de vitesse où nous débloquerons des accessoires pour décorer l’intérieur des véhicules. De plus, nous pouvons en débloquer des capacités secondaires, telles que la capacité de tirer à travers le tuyau d’échappement ou des protections supplémentaires contre les balles blindées.

Localisation de Beaumont Valentina 1956

Ce sera notre premier véhicule principal et nous y parviendrons simplement en suivant l’histoire. Une fois que nous aurons rencontré Juan et accompli ses missions, nous le recevrons en récompense.

Localisation de Tokai Sabuku 1985

Il est situé dans la région de La Joya, plus précisément dans la Crystal Ridge. Pour y parvenir, nous devrons entrer dans une installation qui semble a priori avoir tous les accès fermés. Cependant, ce n’est pas le cas. Nous pouvons entrer si nous utilisons une excavatrice par l’arrière. Nous y montons et sautons sur un rebord où se trouve une porte ouverte. Une fois à l’intérieur, nous cassons des boîtes avec l’attaque au corps à corps jusqu’à ce que nous arrivions au véhicule, marqué d’une icône bleue sur la mini-carte.

Une fois que nous y serons, il sera automatiquement déverrouillé pour pouvoir l’appeler quand vous le souhaitez.

Localisation du KAG TG 2008

Personnellement, je pense que c’est le meilleur véhicule des 4. Ce SUV blindé fait partie des récompenses que nous obtiendrons pour avoir terminé la liste des missions de Yami. On peut retrouver ce personnage pour mener à bien ses missions dans la région de Madrugada. Oui, c’est la fille qui nous encourage à faire des tests de vitesse partout sur Yara.

Bien sûr, nous devons faire au minimum une mission principale des 3 factions et avoir utilisé le Beaumont Valentina à un moment donné pour que ledit personnage apparaisse et demande nos services de mercenaires.

Localisation du Verrazzano Bravo de 1962

L’un des véhicules les plus faciles à obtenir. Complétez simplement n’importe quel test de vitesse (le soi-disant Grand Prix) des 12 qui sont distribués dans Yara et vous le recevrez en récompense, ainsi que le prix principal de ce test.

C’est la voiture la plus rapide de la liste, mais aussi la plus difficile à contrôler et la plus vulnérable.