Localisation de Regan dans Assassin’s Creed: Valhalla, fille de Lerion

La deuxième fille de Lerion utilise le feu, alors soyez très prudent. Guide pour vaincre Regan dans Assassin’s Creed: Valhalla.

Nous continuons avec les guides des sœurs Lerion, filles d’un roi déchu que nous devons vaincre si nous voulons avoir l’ensemble de l’armure de Thor. Il est temps pour Regan, la deuxième des sœurs à utiliser le pouvoir du feu dans Assassin’s Creed: Valhalla.

Le cas de Regan est curieux. Étant censée être plus forte que Goneril, la deuxième sœur m’a coûté moins cher. Les trois filles de Lerion utilisent des schémas d’attaque vus à un mile de distance. Bien une erreur et nous sommes morts si nous n’avons pas le niveau recommandé. Pour mettre fin à la vie de Regan à Valhalla, ce que nous devons faire est de nous préparer. La première chose à faire est donc de déverrouiller la carte des compétences.

Je l’ai dit dans le guide de Goneril et je le répète. Il n’est pas nécessaire d’avoir la carte complète à 100%. Même si ce serait bien mieux, si nous débloquons les techniques existantes, cela nous aidera beaucoup. La meilleure chose à faire est d’aller directement vers les barres qui augmentent la durée d’utilisation de nos attaques et la capacité de ralentir le temps.

Ce dernier nous permettra d’esquiver les attaques imparables et d’attaquer notre rival comme un fou. Il est valable à la fois pour Regan à Valhalla et pour d’autres ennemis. Gardez à l’esprit que Regan utilise la puissance du feu, donc l’équipement dont vous disposez utilise des runes pour vous protéger de cet élément. Essayez également de saper sa vie avec des flèches et utilisez le grappin si nécessaire.

N’oubliez pas que ce guide et d’autres sont disponibles sur le Web et sur notre chaîne YouTube.