Localisation de Goneril, fille de Lerion, dans Assassin’s Creed: Valhalla

Nous vous montrons l’emplacement de l’une des filles de Lerion, le redoutable Goneril dans Assassin’s Creed: Valhalla

Les sœurs Lerion sont trois, et la première d’entre elles que nous devons vaincre en Assassin’s Creed: Valhalla est Goneril. Cet ennemi peut compliquer les choses avec son poison même si elle est la plus jeune des sœurs.

L’idéal, non seulement pour affronter Goneril, est de débloquer complètement l’arbre de compétences d’Eivor. Notez que cela ne signifie pas 100% terminé. Tout ce dont nous avons besoin, c’est d’accéder aux meilleures compétences du protagoniste d’Assassin’s Creed: Valhalla, comme ralentir le temps en faisant une bonne esquive ou avoir toutes les machines à sous pour utiliser les capacités les plus puissantes d’Eivor autant de fois que possible.

Goneril, Regan et Cordelia ont un modèle d’attaque assez puissant, il est donc préférable de se préparer lorsqu’ils disparaissent. Ils attaqueront avec des coups normaux et imparables. Lorsque vous voyez que la couleur d’attaque n’est pas rouge, vous pouvez parer le bouclier. Le bouclier que je porte au combat est très bon, car quand il le frappe, il met le feu à notre rival.

Si l’attaque de Goneril est rouge, esquivez au bon moment. En ayant la capacité de ralentir le temps, vous verrez que tout bouge plus lentement. Attaquez avec tout à ce moment-là. Une autre compétence qui prend beaucoup de vie à Goneril dans le Valhalla est le grappin. Utilisé correctement, avec quatre crochets, nous en prendrons beaucoup de vie. L’arc est une autre façon de faire beaucoup de dégâts. Comme le reste des ennemis, il a des points faibles qui sont marqués lors de la visée.

Vous pouvez trouver plus de guides Assassin’s Creed: Valhalla sur notre site Web et sur la chaîne YouTube.