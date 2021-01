L’obsession d’Hollywood avec le casting de femmes noires à la peau claire doit cesser

Chaque fois qu’un film est tourné, en particulier celui qui est annoncé comme étant «diversifié», il semble que Hollywood tourne à travers le même catalogue d’actrices noires à la peau claire, ignorant complètement la liste d’autres actrices à la peau plus foncée très capables.

La plage de noirceur représentée sur l’écran n’est pas une représentation précise de la noirceur dans la vie réelle.

Malgré la montée en puissance de films comme Reine et Slim qui a une femme noire à la peau sombre comme chef de file, beaucoup de gens ne sont toujours pas satisfaits de la représentation de toutes les femmes noires dans les médias.

Le problème du colorisme d’Hollywood doit être résolu.

Les médias ont depuis trop longtemps perpétué le standard de la beauté noire en Amérique.

Et cette norme a permis au colorisme de sévir dans la communauté noire.

Les femmes noires aux tons plus clairs ont toujours eu un certain privilège sur leurs homologues aux tons plus foncés.

Ils sont considérés comme plus désirables, plus beaux, tandis que les femmes à la peau foncée sont considérées comme laides et «trop sombres».

Pendant des années, les femmes noires à la peau sombre ont vécu dans l’ombre, cachant leur teint et supportant le poids de la société.

Mais ces affirmations ne sont pas nouvelles.

Lorsque Hollywood propose des films sur la race ou l’expérience des Noirs, les premières personnes à considérer comme des stars devraient être des actrices à la peau sombre.

Pourquoi la couleur à Hollywood est-elle limitée à une seule nuance?

Les femmes noires sont belles dans toutes les couleurs – particulièrement sombre.

Même Zendaya a ouvertement admis que ses difficultés ne se rapprochaient même pas de celles d’une femme à la peau plus foncée.

«Si je suis placé dans une position à cause de la couleur de ma peau où les gens m’écouteront, alors je devrais utiliser ce privilège de la bonne manière», a-t-elle déclaré dans une interview.

Il existe des preuves que les réalisateurs et les producteurs sont capables de lancer avec succès des actrices à la peau sombre et de toujours créer des films / émissions de télévision à succès qui fonctionnent extrêmement bien.

Panthère noire, Voyage de fille, clair de lune, et tant d’autres sont d’excellents exemples de films à succès avec des acteurs et des actrices à la peau sombre comme chefs de file.

Les femmes noires à la peau foncée peuvent faire le même travail que les femmes noires à la peau claire.

Ils peuvent jouer dans les mêmes films, faire la une des mêmes émissions et rapporter à Hollywood la même somme d’argent.

Ce problème ne vient pas des actrices à la peau claire.

Après tout, ce ne sont pas eux qui perpétuent ce stéréotype et empêchent activement les femmes à la peau foncée d’entrer dans la pièce.

Les réalisateurs, les écrivains et les producteurs sont ceux qui doivent opérer ce changement.

Ce sont eux qui doivent se battre pour plus de représentation dans leurs films, car il ne suffit pas de lancer Zendaya, Yara Shahidi, Amandla Stenberg ou Halle Berry, et de déclarer que leurs films ont atteint leur quota de diversité.

Je suis toujours heureuse de voir une femme noire avoir son moment de briller, de voir son excellence être diffusée dans le monde.

Ce n’est un secret pour personne que les actrices noires font face à des difficultés extrêmes dans l’industrie cinématographique, et n’ont pas toujours de chance pour décrocher des rôles, et qu’elles sont souvent ignorées pour des actrices blanches.

Soyons clairs: il n’y a pas de «complètement inclusif» si Hollywood ne laisse pas de place aux actrices noires à la peau sombre aussi.

Nia Tipton est une écrivaine vivant à Chicago. Elle couvre la culture pop, les questions de justice sociale et les sujets d’actualité. Suivez-la sur Instagram.