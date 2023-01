L’obsession bizarre du savon à lessive de maman pourrait être liée à la grossesse

Nous avons tous nos propres façons de faire les choses comme la lessive, et la plupart d’entre nous ont au moins une habitude ou une fixation bizarre qui nous aide à traverser les moments difficiles. C’est juste la nature humaine, non ?

Mais pour une maman sur TikTok, ces deux choses semblent s’être combinées en un passe-temps très étrange.

TikToker @jamiedoeslaundry est obsédé par – vous l’avez deviné – la lessive. Plus précisément, un détergent à lessive.

Et ses vidéos la montrant empiler des quantités étonnantes de différents types de savon à lessive dans chaque brassée ont horrifié les internautes.

Mais il s’avère que l’obsession de Jamie n’est peut-être pas aussi folle qu’il n’y paraît à première vue – et peut-être même courante, en particulier chez les femmes enceintes et post-partum.

L’utilisation excessive de détergent à lessive par un TikToker a été qualifiée de « mécanisme d’adaptation ».

Jamie se filme en train de superposer des quantités étonnantes de détergent à lessive multicolore, de boosters de parfum et d’adoucissants, et même de jouer avec la mousse de sa machine à laver.

La plupart d’entre nous ont été coupables d’utiliser trop de détergent à lessive à un moment ou à un autre, surtout quand nous sommes jeunes et que nous apprenons à peine à faire la lessive.

Mais Jamie amène les choses à un tout autre niveau.

Dans chacune de ses vidéos, elle se filme en train de jeter boule après boule de différents détergents, boosters de parfum et assouplissants, à tel point que les vêtements disparaissent sous toutes les poudres.

Elle superpose ensuite d’énormes tasses d’assouplissant et de détergents liquides par-dessus tout.

Et elle ne s’arrête pas là – elle ajoute ensuite plusieurs dosettes de lessive, les écrasant avec ses doigts dans la machine à laver.

Elle réalise également des vidéos dans lesquelles elle crée des concoctions multicolores spéciales en mélangeant plusieurs détergents différents ensemble.

Une fois que tout le savon est arrivé à une énorme mousse qui semble tout simplement déborder de la machine à laver, Jamie jouera parfois avec la mousse, l’écrasant dans ses mains.

Si tout cela vous semble super bizarre, vous n’êtes pas seul, mais Jaime non plus, apparemment. Plusieurs de ses vidéos comptent des dizaines de milliers de vues, et près de 4 millions pour l’une d’entre elles.

Les vidéos de TikToker, qui aime la lessive, ont étonné les téléspectateurs, qui disent que sa surutilisation de détergent endommage les vêtements, raccourcit la durée de vie de sa machine à laver et est toxique pour l’environnement.

Les vidéos de Jamie semblent inspirer beaucoup d’indignation.

Un commentateur de TikTok a écrit : « Vous n’avez besoin que de 1 ou 2 cuillères à soupe de détergent ! Si vous en utilisez trop, vous pouvez vous accumuler dans votre lave-linge ! Les vidéos TikTok n’en valent pas la peine ! »

Un autre a écrit: « Vous ne pouvez pas gagner assez d’argent avec ces vidéos pour ruiner votre machine à laver et des vêtements comme celui-ci. »

D’autres ne pouvaient pas comprendre comment les vêtements et les draps de Jamie pouvaient être confortables après tout ce détergent, qui peut rendre les vêtements raides et rugueux s’ils sont utilisés en grande quantité.

D’autres ont été indignés en raison des dommages environnementaux très réels que les détergents à lessive peuvent causer, de la pollution des cours d’eau à l’empoisonnement des animaux et même à la santé humaine.

Et, bien sûr, ceux qui ont la peau sensible ont été carrément évincés par l’utilisation de détergent de Jamie, en particulier son habitude d’écraser la mousse avec ses mains.

Comme l’a dit une personne sur Twitter, « cela m’a rendu malade… quand elle… a commencé à l’écraser… chaque fois que je touche du détergent brut par accident, ma peau me démange immédiatement. »

Mais il s’avère que la fixation de Jamie sur le linge n’est pas rare et est souvent liée à des problèmes de santé mentale comme la dépression et l’anxiété, ainsi qu’à la grossesse et à la dépression post-partum.

Jamie et certains de ses partisans les plus favorables ont reçu beaucoup de critiques pour avoir suggéré que son obsession pour le savon à lessive pourrait être liée au fait qu’elle est enceinte.

Mais il s’avère que non seulement TikTok regorge de vidéos de personnes qui partagent l’obsession exacte de Jamie pour les détergents à lessive colorés, mais qu’elle est également fréquemment liée à une maladie appelée pica.

Le pica est une maladie qui fait que les gens ont soif de substances non comestibles en raison de carences nutritionnelles, notamment en fer.

Et en raison des déséquilibres nutritionnels et des carences qu’un fœtus en gestation peut créer pour une mère enceinte ou post-partum, le pica est extrêmement courant pendant la grossesse.

Le pica entraîne toutes sortes de fringales bizarres pour des choses comme la craie, la saleté ou le bicarbonate de soude, ainsi que, vous l’avez deviné, du détergent à lessive et d’autres savons.

De toute évidence, manger du détergent à lessive ou du savon vous ferait du mal, sans parler de votre bébé à naître.

Tant de femmes enceintes atteintes de la maladie sentiront ou joueront avec des détergents au lieu de gratter la démangeaison du pica.

Pour d’autres, jouer avec un détergent à lessive comme le fait Jamie est une forme d’ASMR, des sons qui déclenchent une réponse relaxante du système nerveux qui, pour beaucoup, apaise les symptômes d’anxiété et de dépression.

En fait, #laundryasmr est son propre hashtag sur TikTok, utilisé par des tonnes de créateurs, dont @jamiedoeslaundry.

Même si l’obsession de Jamie pour la lessive n’est qu’un passe-temps étrange, les experts disent que s’adonner à des passe-temps et à des intérêts peut aider à surmonter les difficultés mentales et émotionnelles de la grossesse.

Ajouter 15 brassées de détergent à une lessive n’est certainement pas la façon la plus conventionnelle de traiter les symptômes de santé mentale ou les difficultés de grossesse.

Et ce n’est certainement pas le plus respectueux de l’environnement.

Mais aussi difficiles que soient les temps de nos jours – sans parler des défis d’être enceinte – peut-être devrions-nous simplement laisser les gens se délecter des façons étranges dont ils trouvent la joie et le soulagement.

Comme l’a dit un commentateur de TikTok, « C’est sa machine à laver, son argent et son savon, laissez-la tranquille. C’est un accident de train savonneux, aimez-le pour ce que c’est. »

Difficile d’argumenter avec cela.

