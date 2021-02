L’observatoire Square Kilometer Array lancé en Afrique du Sud prendra une décennie à être achevé

10 févr.2021 10:34:37 ​​IST

L’Observatoire sud-africain de radioastronomie (SARAO) a annoncé que le projet de l’Observatoire Square Kilometer Array (SKAO) a été lancé avec succès lundi. Cela a été finalisé après qu’une réunion des membres du conseil de la SKAO tenue la semaine dernière a approuvé la création du plus grand radiotélescope du monde. Selon NASA, le Square Kilometer Array sera construit en Afrique du Sud et en Australie occidentale et la construction et les travaux dureront environ 10 ans. Le projet vise à mesurer l’hydrogène neutre sur le temps cosmique afin que les signaux des pulsars de la Voie lactée puissent être chronométrés avec précision. Cela aidera à son tour à détecter des millions de galaxies à des décalages vers le rouge élevés.

SKAO est une nouvelle organisation intergouvernementale dotée d’un conseil composé de plusieurs pays membres. Avec son siège au Royaume-Uni, les membres actuels sont l’Afrique du Sud, l’Australie, l’France, l’Italie, le Canada, la Chine, la Suède, la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas et le Royaume-Uni.

En Afrique du Sud, le radiotélescope va être composé de 197 plats au total et tous auront 15 mètres de diamètre. Sur le nombre total de plats, il y aura 64 plats de l’instrument MeerKAT d’Afrique du Sud.

D’autre part, l’Australie aura plusieurs antennes de deux mètres de hauteur chacune. Les deux réseaux fonctionneront à travers des fréquences complémentaires du spectre radioélectrique. Le rapport ajoute que le personnel va être recruté en Afrique du Sud ainsi qu’en Australie dans quelques mois.

Le radiotélescope ou SKA sera construit, exploité et entretenu par SKAO en association avec SARAO et l’Organisation australienne de recherche scientifique et industrielle du Commonwealth. Un financement de plus de 1,8 milliard de livres sterling sera consacré à la construction du SKA au cours de la prochaine décennie.

La première présidente du SKAO est l’astronome française Dr Catherine Cesarsky. La réunion du 4 février et le lancement du projet le 8 février ont été qualifiés de «moment historique pour la radioastronomie» par Cesarsky.

