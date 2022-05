L’objet que Hayden Christensen a volé sur le tournage d' »Obi-Wan Kenobi » et qui coûterait des milliers de dollars à l’avenir

L’épopée de « guerres des étoiles » est l’un des plus célèbres au monde et ce n’est un secret pour personne qu’il a des millions de fans qui génèrent un revenu énorme pour Disney avec chaque film, souvenir ou objet de collection qu’ils mettent en vente. De plus, nombreux sont ceux qui font tout pour obtenir du matériel qui faisait partie d’un enregistrement.

Avec la première de la série « Obi-Wan Kenobi », disponible sur la plateforme de Disney+, a déclaré que les ventes et la consommation en raison de problèmes connexes devraient continuer à augmenter. Cependant, au fil du temps, l’acteur Hayden Christensen est un autre qui pourrait grandement en bénéficier, en plus de ses revenus en servant dans les chapitres.

Tout cela parce que l’interprète de Dark Vadorcomme c’est la tradition dans de nombreux tournages, un objet a été pris à la fin des enregistrements, mais pas n’importe lequel, mais un objet très important qui, à l’avenir, pourrait être un objet de collection valant beaucoup d’argent.

Hayden Christensen est Anakyn Skywalker dans « Star Wars » (Photo : Disney)

QUEL OBJET DE « OBI-WAN BENOBI » HAYDEN CHRISTENSEN A-T-IL PRIS ?

Lors d’une interview avec Sensacine Mexico, l’acteur canadien a abordé de nombreux sujets, principalement la série en question, mais il a également pris le temps d’évoquer quelques sujets pittoresques, qui ont beaucoup retenu l’attention des fans de « Star Wars ».

Celui qui a le plus impressionné, sans aucun doute, a été lorsqu’il a évoqué la mémoire qu’il a prise des plateaux de tournage pour conserver et agrandir sa collection faisant référence à toutes les productions dans lesquelles il a travaillé sur cette saga. Et c’est ça, il est resté avec le même sabre de Dark Vador.

« En ce qui concerne cette production, j’ai pu conserver certains objets qui étaient très spéciaux pour moi : j’ai conservé le sabre laser de Dark Vador et c’est l’un de mes biens les plus précieux, sans aucun doute. »a commenté.

Le personnage de Dark Vador est l’un des plus importants de l’histoire en question et aussi l’un des plus aimés des fans, bien qu’il soit un méchant. C’est pourquoi ledit souvenir qu’il a pris pourrait être bien demandé dans de nombreuses années et un riche fan n’aura aucun problème à débourser une somme d’argent importante pour l’avoir parmi ses biens.

L’acteur Hayden Christensen a conservé le sabre laser de Dark Vador (Photo : Disney)

A QUOI RESSEMBLE LE PERSONNAGE DE DARTH VADER DANS « OBI-WAN BENOBI » ?

Hayden Christensen mencionó varios detalles sobre la realización de la serie y cómo hizo para encarnar al mítico personaje, el cual es uno de culto y merece mucho respeto, ya que es uno de los principales pilares en toda la historia desde que se estrenó la primera película jusqu’à aujourd’hui.

« On fait très attention au canon du personnage, mais on explore aussi de nouveaux territoires et c’est ce qui est passionnant dans cette émission. Nous l’avons fait de manière cohérente avec ce que nous savions déjà et nous voulons honorer cela. »un point.