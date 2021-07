L’obésité infantile augmente au milieu de la pandémie de Covid

Photo/Image :

L’obésité morbide de l’enfant est une maladie qui inquiète beaucoup les professionnels de santé et les papas et mamans des plus petits. Avec la restriction sociale due à la pandémie de Covid-19, les enfants ne quittent pratiquement pas la maison et finissent par accumuler beaucoup d’énergie, provoquant le manque de dépense énergétique à l’école et dans les jeux extérieurs, associé à plus de temps devant les téléviseurs , les jeux vidéo et une mauvaise alimentation, contribuent à la prise de poids et à un mode de vie sédentaire. Dans cette optique, l’entraîneur personnel spécialisé dans la perte de poids, le conditionnement physique et la qualité de vie, Teo Barreira, a créé un programme de lutte contre l’obésité infantile, avec un accent particulier sur les activités pendant l’isolement.

Le programme propose des activités conçues exclusivement pour les enfants, prenant en compte la routine, les goûts et les particularités de chacun, ce qui motive les enfants à adopter un mode de vie plus sain. « Il est nécessaire d’attirer l’attention sur la qualité de vie et l’alimentation équilibrée des plus petits, car la santé ne se limite pas au corps lui-même, elle a besoin de trois piliers interconnectés : le corps, l’esprit et l’esprit. De cette façon, nous pouvons faire apprendre à chaque enfant à aimer faire de l’exercice, sans se sentir contraint ou obligé », explique Teo.

Des exercices ludiques, mais qui remplissent l’objectif de dépense calorique quotidienne indiqué par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), sont le différentiel de l’entraîneur. Activités avec cordes, circuits, vieux jeux d’enfance comme le ramassage et les morts-vivants sont les paris de l’entraînement mis en place par Teo Barreira, en plus d’encourager la pratique d’exercices en famille. « Il est important que les parents commencent à parler à leurs enfants de l’importance de faire de l’exercice, en plus de participer à ces activités, car, en plus de rendre ces moments ensemble agréables, les petits se sentent motivés à faire de l’exercice, car cela devient un moment de plaisir en famille », souligne le personnel.

L’expert souligne que même si l’obésité en soi n’est pas une maladie mortelle, elle n’est jamais seule, car elle augmente le risque de développer diverses comorbidités, telles que le diabète, l’hypertension, l’apnée du sommeil, les problèmes cardiovasculaires, les maladies de la vésicule biliaire, la dyslipidémie (taux élevés de graisse dans le sang), l’arthrose (arthrose), le cancer, entre autres, en plus des problèmes psychologiques tels que la dépression et l’anxiété, qui peuvent survenir en raison d’une faible estime de soi et de l’intimidation. « Il est important de se rappeler que les enfants et les adolescents obèses sont plus susceptibles d’avoir la maladie lorsqu’ils deviennent adultes, perdant ainsi leur qualité de vie », explique Teo Barreira.

C’est précisément dans l’enfance que l’enfant a besoin d’une stimulation physique et sociale, car tout le bagage moteur acquis à ce stade est essentiel à son développement et à sa croissance. « L’OMS dit que la pratique quotidienne d’activités physiques dans l’enfance devrait être d’au moins 60 minutes par jour, donc encourager les enfants dès le plus jeune âge à rester actifs grâce à des activités physiques est essentiel pour une croissance saine », souligne-t-il.