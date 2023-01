Lloyd Morrisett, créateur de Sesame Street, décède à 93 ans

Le co-créateur de la série télévisée pour enfants bien-aimée »Rue de Sesame », Lloyd Morisson, vient de décéder à l’âge de 93 ans. La page Twitter officielle de Atelier Sésame a confirmé la nouvelle par un post.

« Sesame Workshop pleure le décès de notre estimé et bien-aimé co-fondateur Lloyd N. Morrisett, décédé à l’âge de 93 ans », a écrit la société. La cause du décès de Morrisett n’a pas été rendue publique.

Co-fondateur de la rue Sésame Joan Ganz-Cooney a pleuré la mort de son partenaire: « Sans Lloyd Morrisett, il n’y aurait pas de ‘Sesame Street’. C’est lui qui a eu le premier l’idée d’utiliser la télévision pour enseigner aux enfants d’âge préscolaire des compétences de base comme les lettres et les chiffres. partenaire de confiance et ami fidèle depuis plus de cinquante ans, et il nous manquera beaucoup. »

Cela pourrait aussi vous intéresser : Power Ragner Cosmic Fury aura la première femme Red Power Ranger

Lloyd N. Morriset Jr. est né le 2 novembre 1929 dans l’Oklahoma. Il est diplômé de l’Oberlin College avec un BA en philosophie en 1951 avant de recevoir un doctorat. en psychologie expérimentale de l’Université de Yale. N’étant pas satisfait de la vie universitaire, il a commencé à travailler à la Carnegie Corporation, où il a développé une spécialité dans l’éducation préscolaire.

L’étincelle de ce qui allait devenir Sesame Street est venue en décembre 1965, lorsque Morrisett a remarqué sa fille de trois ans, Sarah, assise devant la télévision, attendant que ses dessins animés du matin commencent. Elle a été surprise de constater que sa fille avait mémorisé tout un répertoire de chansons publicitaires télévisées.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Phineas et Ferb reviendront à Disney avec deux nouvelles saisons

Cela conduirait Morrisett à essayer de mettre en place du matériel pédagogique pour les enfants avec des éléments qui rendaient les chansons commerciales si efficaces, faisant une grande expérience que nous connaissons aujourd’hui sous le nom de « Sesame Street », avec la télévision enseignant aux enfants à travers les mots et la musique.

Morriset a présenté ce projet à Cooney, un écrivain et producteur de télévision qui était ravi de l’idée et a formé le Children’s Television Workshop avec Morriset en 1968, maintenant connu sous le nom de Sesame Workshop. Les marionnettes de la série pour enfants ont été créées par Jim HensonCooney et Morrisett, première première de leur émission en 1969.

La série éducative pour enfants a été un succès complet, avec » Sesame Street » toujours présente aujourd’hui, avec un total de 4 000 épisodes à ce jour, remportant un total de 222 Emmy Awards et 11 Grammy Awards.