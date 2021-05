LL Cool Jason Raps ‘Mamma Said Chop You Now’ dans la nouvelle vidéo de parodie d’horreur des Merkins

Le groupe de comédie The Merkins est de retour avec une autre parodie hilarante sur le thème de l’horreur. Cette fois, Jason Voorhees livre une interprétation exubérante du classique de 1990 « Mama a dit Knock You Out » initialement publié par LL Cool J.Rapping sous le nom de LL Cool Jason et en modifiant le titre en « Mama Said Chop You Now », Jason a laissé tomber son ultra violente prise de la chanson de rap classique juste à temps pour la fête des mères.

Enfilant son masque de hockey de marque et vêtu d’un sweat à capuche de sport des années 90, Jason, restant fidèle à son personnage, fait de nombreuses références à son célèbre vendredi 13 franchise d’horreur, qui a commencé il y a plus de 40 ans lorsque le premier film est sorti en 1980 avec un jeune Kevin Bacon.

« Ne venez pas dans ma cabane – ça fait des années que ça traque vos camarades et fait peur aux campeurs », voilà comment l’icône slasher lance la chanson, une référence à son terrain de jeu meurtrier du camping Crystal Lake. Jason ne faiblit jamais sur la férocité dans cette ode passionnée à tout ce qui concerne le meurtre (et sa mère bien sûr). Plus drôle encore, le morceau parodique n’est pas passé inaperçu par le vrai Jason Voorhees lui-même.

Eh bien, pas du moins par l’acteur synonyme du rôle, Kane Hodder. L’acteur, et favori des fans, qui est apparu en tant que personnage dans quatre des films de la franchise, Vendredi 13 Partie VII: Le sang neuf, Vendredi 13 Partie VIII: Jason prend Manhattan, Jason va en enfer: le dernier vendredi et Jason X; a partagé la vidéo sur sa page Facebook sous la légende «Bonne fête des mères».

Ce n’est pas la première fois que l’équipe de comédie The Merkins fait sensation avec une chanson parodique sur le thème de l’horreur. En fait, ils sont devenus une sorte de sensation sur Internet et ont produit toute une série d’interprétations de chansons classiques interprétées par des icônes d’horreur.

Bien que leurs efforts sur YouTube remontent à plus de 5 ans, ce n’est qu’à leur reprise de The Backstreet Boys «I Want it That Way» qu’ils sont vraiment devenus viraux. La chanson, qui a été filmée et éditée par The Mervins, a été renommée « I’ll Kill You That Way » et voit le boyband des années 90 remplacé par certains des tueurs en série les plus notoires de l’horreur, notamment Freddy Krueger, Jason Vorhees, Ghostface, Michael Myers et Leatherface, collectivement connus sous le nom de «The Slashstreet Boys».

Depuis sa sortie en 2018, la vidéo a accumulé plus de 24 millions de vues sur YouTube. Suite à la popularité de la vidéo, les Merkins ont ressuscité les Slashtreet Boys à plusieurs reprises pour mettre leur spin sur des chansons classiques des Backstreet Boys, y compris leurs versions de As Long As You Love Me (As Long As You’re Bloody) et Larger Than Life (Die Par mon couteau).

Avec plus de 50 vidéos de comédie d’horreur téléchargées sur leur chaîne, n’hésitez pas à vous rendre sur la page YouTube officielle de The Merkins et à assister à des classiques tels que les Feastie Boys, un groupe de rap composé de Pennywise, Leatherface et Hannibal interprétant « What’s Fa Lunch? » une version cannibale de «So What’cha Want» de Beastie Boys ou de Ghostface sur «Hotline Bling» de Drake intitulée «Hotline Scream».

D’autres faits saillants incluent la vidéo de George Michael Myers à «Careless Sister», Freddy Krueger dans un «Dreamers Paradise» par opposition à un Gangsta’s Paradise et KWA (Killas With Attitudes), une parodie de la NWA mettant en vedette des bars horribles de tout le gang; Freddy, Jason, Michael Myers, Pennywise et Ghostface. Les Merkins sont Roy Burns, Matt Helmick et Nate Vaill.

Sujets: vendredi 13