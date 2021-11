Lizzy Caplan prend la tête de la série Fatal Attraction de Paramount

Rejoignant la liste des prochaines séries télévisées basées sur des films plus anciens, Paramount a officiellement annoncé son prochain Attraction fatale projet, qui se dirigera vers Paramount+. Après son brillant tour d’Annie Wilkes dans la série Hulu château de Pierre, Lizzy Caplan a été sélectionnée pour reprendre le rôle principal féminin d’Alex, la femme qui devient obsédée par un homme marié après une aventure d’une nuit jouée à l’origine par Glenn Close dans le film de 1987. Il n’y a actuellement aucun mot sur qui est en lice pour jouer l’objet de son attention indésirable Dan, précédemment joué par Michael Douglas.

La série vient de Sale Jean l’écrivain Alexandra Cunningham, et tentera de réimaginer l’histoire et ses thèmes d’infidélité, de mariage et d’obsession dans un cadre moderne en mettant l’accent sur les troubles de la personnalité, le contrôle coercitif et les attitudes envers les femmes fortes dans la société. Cunningham servira de showrunner ainsi que de producteur exécutif sur le projet avec Kevin J. Hynes qui a co-écrit l’histoire, et Darryl Frank et Justin Falvey qui produiront à Amblin Television.

Attraction fatale a été initialement annoncé comme un script pour l’engagement de la série en février de cette année, lorsque Paramount a également révélé son intention d’apporter des versions longues de Le travail italien, Danse éclair et Histoire d’amour à Paramount+, et Attraction fatale a rapidement progressé après la nomination de David Nevins, directeur du contenu, Scripted Originals, Paramount+ et président-directeur général de Showtime Networks, et de Nicole Clemens, présidente de Paramount+ Original Scripted Series chez Paramount+.

« Il y a un appel très intemporel aux thèmes de la fidélité et de l’infidélité, pourquoi les bonnes personnes font des choix très stupides et problématiques, et juste le mariage et la famille contre ces thèmes de fidélité et d’infidélité », a déclaré Nevins à Deadline plus tôt cette semaine. « Je pense que les scénaristes ont trouvé un moyen très intelligent de le rendre très contemporain tout en honorant l’original. Comment c’est fait pour aujourd’hui et comment c’est transformé en série est intéressant, et c’est intéressant pour le rôle de Lizzy en particulier. «

« Alexandra apporte un point de vue incroyablement fort et nuancé à une histoire qui est devenue un phénomène culturel mais n’a jusqu’à présent été racontée qu’à partir du regard masculin », a ajouté Clemens. « En partenariat avec Kevin, ils apporteront le prochain chapitre explosif de cette histoire à une nouvelle génération avec un œil équilibré sur les complexités de la psyché humaine. »

Nevins avait précédemment choisi Lizzy Caplan dans la série Showtime Maîtres du sexe et il connaît clairement ses capacités à donner vie à une femme forte mais sombre à l’écran. Dans la deuxième saison de château de Pierre, la série dramatique d’horreur qui a entrelacé les fils de nombreux romans de Stephen King, Caplan a joué une jeune version de Misère‘s Annie Wilkes, précédemment jouée à l’écran par Kathy Bates, lauréate d’un Oscar, et elle a réussi à remplir les chaussures avec facilité. Ayant également été nominée pour les prix Emmy et Critics Choice pour la meilleure actrice principale pour sa performance aux côtés de Michael Sheen dans Maîtres du sexe, le rôle émotionnel d’Alex dans Attraction fatale semble être le rôle parfait pour elle.

Attraction fatale a été un énorme succès en 1987, rapportant 320,1 millions de dollars sur un budget dérisoire de 14 millions de dollars, ce qui en fait le film le plus rentable de l’année. Cela s’est également avéré être un succès auprès des critiques, mais est également venu avec sa juste part de controverse, avec des attaques de groupes féministes qui ont appelé Douglas’ Dan pour son manque de compassion envers Alex de Close et la façon dont elle était considérée comme un personnage totalement négatif. , et des militants pour les animaux qui ont contesté la scène qui aurait inventé l’expression « bunny-boiler ». Cependant, le film était devenu l’un des thrillers érotiques les plus connus de l’époque, ce qui a conduit à l’apparition de Basic Instinct et d’autres imitations au début des années 1990. Le film a été nominé pour six Oscars, dont celui du meilleur réalisateur, du meilleur film et de la meilleure actrice pour Close.

