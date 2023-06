Lizzy Caplan et Antony Starr dévoilent des secrets de famille obsédants dans la bande-annonce de Cobweb

La scène d’horreur d’Hollywood est sur une lancée. Le film à venir Araignée vient de sortir sa bande-annonce effrayante. Les films d’horreur d’été ne semblent pas ralentir. Tout droit sorti du succès de The Boogeyman, vient un nouveau film sombre et obsédant dirigé par Lizzy Caplan et Antoine Starr. L’aperçu de la terreur est venu de la bande-annonce officielle de Lionsgate, illustrée ci-dessous. C’était plus que suffisant pour susciter l’anticipation parmi les spectateurs épris d’horreur. La bande-annonce se concentre sur un secret de famille énigmatique qui constitue le cœur de l’intrigue du film.





Le film est centré sur le personnage de Peter, interprété par Woody Norman, qui commence à entendre un étrange bruit de frappe dans les murs de sa maison. Ses parents, joués par Lizzy Caplan et Antony Starr, rejettent ces événements étranges comme le fruit de l’imagination de Peter. Comme le suggère la bande-annonce, les parents de Peter ont un sinistre secret qu’ils essaient désespérément de cacher. Peter commence à soupçonner les sombres intentions de ses parents, avec l’aide de Miss Devine (représentée par Cleopatra Coleman), l’enseignante de Peter. Cela prépare le terrain pour un dévoilement passionnant de secrets.

La bande-annonce utilise magistralement des visuels sombres et inquiétants pour renforcer l’atmosphère pleine de suspense. Cela fait allusion à une histoire captivante et à couper le souffle qui gardera sûrement les téléspectateurs sur le bord de leurs sièges. La sortie de la bande-annonce du film s’accompagne également de la révélation de sa nouvelle affiche. Ici, nous voyons le personnage de Caplan dans une silhouette menaçante alors qu’elle tente de consoler Peter. Cela fait encore allusion au secret de famille effrayant qui se trouve au centre du film.

Cobweb promet une tournure unique sur Summer Horror

Porte des Lions

Araignée se démarque parmi les autres films d’horreur de cette saison, en raison de son scénario frais et original, conçu par Samuel Bodin lors de ses débuts en tant que réalisateur. Le scénario est l’effort créatif de Chris Thomas Devlin. L’équipe de production comprend des piliers de l’industrie comme Roy Lee, Andrew Childs, Evan Goldberg, Seth Rogen, James Weaver et Josh Fagen, dont certains ont fait partie de projets populaires tels que Barbare et Il. L’implication d’une équipe aussi chevronnée dans l’élaboration d’une histoire d’horreur originale positionne « Cobweb » comme le hit d’horreur potentiel de l’été.

L’année 2023 a été enrichissante pour le genre d’horreur, avec des films comme M3GAN et Cri VI fait déjà des vagues. Avec l’ajout de Araignéecet été continue de grésiller avec des récits d’horreur passionnants comme Le croque-mitaine et Insidieux : la porte rouge également prévu pour la sortie. Araignéeavec son histoire unique et sa bande-annonce captivante, pourrait bien être le film d’horreur dont le public a envie cette saison.

Les amateurs de sensations fortes et les fans d’horreur devraient établir et marquer leurs calendriers, car le film sera présenté en première le 21 juillet. La bande-annonce offre un avant-goût de noir et de terreur que le public obtiendra dans les salles. Araignée va être une expérience cinématographique effrayante qui ne manquera pas de laisser une cicatrice mentale à ses téléspectateurs.